На Волині 12-річний хлопчик на самокаті постраждав у ДТП

На Волині 12-річний хлопчик на самокаті постраждав у ДТП
У Горохові внаслідок ДТП постраждала 12-річна дитина, поліція розпочала кримінальне провадження.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Автопригода трапилася учора, 18 травня, по вулиці Тараса Шевченка.

12-річний місцевий житель, керуючи електросамокатом Xiaomi, зіткнувся з автомобілем Mercedes-Benz Sprinter, під керуванням 48-річного жителя Горохова, який рухався у попутному напрямку.

Внаслідок зіткнення хлопець отримав тілесні ушкодження, не госпіталізовувався.

На місці ДТП працювала поліція, транспортні засоби вилучили та помістили на арештмайданчик. Водій автомобіля Mercedes тверезий.

Слідчі розпочали за цим фактом кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Слідство триває.


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Теги: ДТП, Волинь, дитина, Горохів
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