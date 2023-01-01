На війні загинув Герой з Волині Сергій Гундерич

Сергія Гундерича.



Про це



Життя Героя обірвалося 16 травня 2023 року у Донецькій області.



«Смерть Героя – непоправна втрата для всієї Камінь-Каширської громади та України. Висловлюємо щирі слова співчуття родині Сергія Гундерича. Сумуємо та розділяємо цю гірку втрату разом із вами. Нехай душа Захисника знайде вічний спокій. Спочивай з миром, наш солдате! Вічна Слава і пам'ять! Не забудемо, не пробачимо ворогам», - йдеться у дописі.



Про деталі прибуття скорботного кортежу із тілом загиблого на рідну Батьківщину повідомлять згодом.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Війна забрала від нас ще одного захисника — 38-річного воїна із села Підбороччя Камінь-Каширської громадиПро це повідомили у Камінь-Каширській громаді.Життя Героя обірвалося 16 травня 2023 року у Донецькій області.«Смерть Героя – непоправна втрата для всієї Камінь-Каширської громади та України. Висловлюємо щирі слова співчуття родині Сергія Гундерича. Сумуємо та розділяємо цю гірку втрату разом із вами. Нехай душа Захисника знайде вічний спокій. Спочивай з миром, наш солдате! Вічна Слава і пам'ять! Не забудемо, не пробачимо ворогам», - йдеться у дописі.Про деталі прибуття скорботного кортежу із тілом загиблого на рідну Батьківщину повідомлять згодом.

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