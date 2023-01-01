На війні загинув Герой з Волині Сергій Гундерич

На війні загинув Герой з Волині Сергій Гундерич
Війна забрала від нас ще одного захисника — 38-річного воїна із села Підбороччя Камінь-Каширської громади Сергія Гундерича.

Про це повідомили у Камінь-Каширській громаді.

Життя Героя обірвалося 16 травня 2023 року у Донецькій області.

«Смерть Героя – непоправна втрата для всієї Камінь-Каширської громади та України. Висловлюємо щирі слова співчуття родині Сергія Гундерича. Сумуємо та розділяємо цю гірку втрату разом із вами. Нехай душа Захисника знайде вічний спокій. Спочивай з миром, наш солдате! Вічна Слава і пам'ять! Не забудемо, не пробачимо ворогам», - йдеться у дописі.

Про деталі прибуття скорботного кортежу із тілом загиблого на рідну Батьківщину повідомлять згодом.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: війна, Росія, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Втеча» голови Луцької райради: відповіді на деякі поширені запитання
«Були чутки про окупацію села і вивезення архівів»: як у прикордонних громадах Волині боролися із фейками. ІНТЕРВ’Ю
«Квітка, як і людина, має душу». На Волині розпочався фестиваль тюльпанів. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На війні загинув Герой з Волині Сергій Гундерич
Сьогодні, 09:55
Курс валют у Луцьку 19 травня
Сьогодні, 09:27
Минулої доби наші захисники ліквідували 660 окупантів, — Генштаб ЗСУ
Сьогодні, 09:25
Обстріл України в ніч на 19 травня: ППО знищила 3 крилатих ракети та 16 ударних дронів
Сьогодні, 09:11
Атака на Кривий Ріг: пошкоджено підприємство і адмінбудівлю, постраждали 2 людини
Сьогодні, 09:10
Схожі новини
Обстріл України в ніч на 19 травня: ППО знищила 3 крилатих ракети та 16 ударних дронів Обстріл України в ніч на 19 травня: ППО знищила 3 крилатих ракети та 16 ударних дронів
Сьогодні, 09:11
На Волинь привезуть загиблого 28-річного Героя Андрія Ковба: просять гідно зустріти На Волинь привезуть загиблого 28-річного Героя Андрія Ковба: просять гідно зустріти
18 травень, 18:55
Завтра на Волині прощатимуться із Героєм Павлом Марчаком Завтра на Волині прощатимуться із Героєм Павлом Марчаком
18 травень, 17:20
Росія перекинула в «Мачулищі» десять винищувачів, – Беларускі Гаюн Росія перекинула в «Мачулищі» десять винищувачів, – Беларускі Гаюн
18 травень, 16:22
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На війні загинув Герой з Волині Сергій Гундерич
Сьогодні, 09:55
 0
Курс валют у Луцьку 19 травня
Сьогодні, 09:27
 0
Минулої доби наші захисники ліквідували 660 окупантів, — Генштаб ЗСУ
Сьогодні, 09:25
 0
Обстріл України в ніч на 19 травня: ППО знищила 3 крилатих ракети та 16 ударних дронів
Сьогодні, 09:11
 0
Атака на Кривий Ріг: пошкоджено підприємство і адмінбудівлю, постраждали 2 людини
Сьогодні, 09:10
 0
Медіа
відео
1/8