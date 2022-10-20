Волинянин за зґвалтування 14-річної дівчинки отримав вісім років тюрми
Сьогодні, 10:50
Волинянина судили за зґвалтування неповнолітньої. Він отримав вісім років позбавлення волі.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Луцької окружної прокуратури Рожищенський районний суд визнав 29-річного волинянина винуватим у зґвалтуванні неповнолітньої та призначив покарання у виді восьми років позбавлення волі.
Уночі 24 липня 2022 року в одному з сіл Луцького району нетверезий чоловік зґвалтував 14-річну дівчинку, з якою проживав у одній хаті, адже є родичем співмешканця її матері.
Відтоді він перебуває під вартою.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Луцької окружної прокуратури Рожищенський районний суд визнав 29-річного волинянина винуватим у зґвалтуванні неповнолітньої та призначив покарання у виді восьми років позбавлення волі.
Уночі 24 липня 2022 року в одному з сіл Луцького району нетверезий чоловік зґвалтував 14-річну дівчинку, з якою проживав у одній хаті, адже є родичем співмешканця її матері.
Відтоді він перебуває під вартою.
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