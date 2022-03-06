ЗСУ перехопили тактичну ініціативу в районі Бахмута





Про це зазначає



В інституті заявили, що відповідні операції Збройних сил України є продовженням локальних контрнаступів, які вони проводять вже кілька днів, але не є початком нової великої операції.



"Кілька російських військкорів стверджують, що українські сили прорвалися через російські лінії оборони на південь і південний захід від Іванівського (6 км на захід від Бахмута) і на північний захід від Кліщіївки (6 км на південний захід від Бахмута)", — йдеться у звіті аналітиків ISW.



Також військкори стверджують, що російська армія відступила з позицій на північ від Сакко і Ванцетті (15 км на північ від Бахмута) на позиції на південь від цього села, але ЗСУ в це село ще не входили.



Окремо Голова ПВК "Вагнер" Євген Пригожин також стверджував, що російські окупаційні сили віддали 570 метрів території на північ від Бахмута, що, зазначають аналітики, узгоджується і з заявами української сторони.



Крім того, представник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий 18 травня підкреслив, що тепер захисники змушують російські сили реагувати на дії України, що позначилося, в тому числі, на рішенні Генштабу ЗС РФ перекинути до Бахмута додаткові сили для захисту своїх флангів.



"Обмежений характер наступальних операцій ПВК "Вагнер" у Бахмуті порівняно з локальними українськими контратаками підкреслює втрату російської ініціативи в цьому районі", - йдеться у звіті Інституту.



Водночас ISW не може підтвердити "вкид" запорізького колаборанта Володимира Рогова про нібито перерізання "вагнерівцями" дороги Бахмут - Часів Яр.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! ЗСУ перехопили тактичну ініціативу і домоглися тактично значущих успіхів у районі Бахмута в ході контратак 18 травня.Про це зазначає Інститут вивчення війни , - пише Суспільне. В інституті заявили, що відповідні операції Збройних сил України є продовженням локальних контрнаступів, які вони проводять вже кілька днів, але не є початком нової великої операції."Кілька російських військкорів стверджують, що українські сили прорвалися через російські лінії оборони на південь і південний захід від Іванівського (6 км на захід від Бахмута) і на північний захід від Кліщіївки (6 км на південний захід від Бахмута)", — йдеться у звіті аналітиків ISW.Також військкори стверджують, що російська армія відступила з позицій на північ від Сакко і Ванцетті (15 км на північ від Бахмута) на позиції на південь від цього села, але ЗСУ в це село ще не входили.Окремо Голова ПВК "Вагнер"також стверджував, що російські окупаційні сили віддали 570 метрів території на північ від Бахмута, що, зазначають аналітики, узгоджується і з заявами української сторони.Крім того, представник Східного угруповання ЗСУ18 травня підкреслив, що тепер захисники змушують російські сили реагувати на дії України, що позначилося, в тому числі, на рішенні Генштабу ЗС РФ перекинути до Бахмута додаткові сили для захисту своїх флангів."Обмежений характер наступальних операцій ПВК "Вагнер" у Бахмуті порівняно з локальними українськими контратаками підкреслює втрату російської ініціативи в цьому районі", - йдеться у звіті Інституту.Водночас ISW не може підтвердити "вкид" запорізького колаборантапро нібито перерізання "вагнерівцями" дороги Бахмут - Часів Яр.

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