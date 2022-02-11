Судили волинянина, якого затримали у Луцьку із 90 пакетами психотропів

Судили волинянина, якого затримали у Луцьку із 90 пакетами психотропів
Волинянин, якого затримали із 90 пакетами психотропів, втрапив за грати на 6 років.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Луцької окружної прокуратури суд визнав 43-річного волинянина винуватим у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту особливо небезпечних психотропних речовин у великих розмірах (ч. 2 ст. 307 КК України).

Нагадаємо, чоловіка, який мав при собі готові до збуту через «закладки» 90 пакетиків із психотропами, правоохоронці затримали увечері 27 лютого 2023 року у Луцьку.

Психотропні речовини виявили також під час обшуку його помешкання в одному з сіл Луцького району.

Волинянин перебуває під вартою і, згідно із вироком суду, наступних шість років проведе в місцях позбавлення волі.

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Теги: Луцьк, волинянин, психотропи, поліція
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