Контроль у тролейбусах і маршрутках Луцька: які правила і як оплатити штраф, якщо немає готівки

Контроль у тролейбусах і маршрутках Луцька: які правила і як оплатити штраф, якщо немає готівки
Оплата електронною карткою у громадському транспорті – вже звична для лучан річ. Щоправда, час від часу ми все одно стаємо свідками ситуацій, коли у пасажирів чи пасажирок виникають конфлікти із контролерами через оплату (а точніше – неоплату) проїзду.

Зокрема, інколи також трапляється, що технічно не спрацьовує валідатор. Що ж робити тоді? Як потрібно поводитися у такій ситуації?

У Луцьку це питання регулюється положенням про порядок здійснення контролю оплати проїзду у пасажирському транспорті загального користування, яке оприлюднене на сайті міської ради. Саме цей документ і регламентує взаємодію між перевізником, пасажиром та тим, хто здійснює контроль.

Отож, до вас підійшов контролер, який вимагає сплатити штраф.

Давайте спершу розберемося, хто ж він такий та які обов'язки має.

Контролер зобов'язаний (рішення Луцької міської ради від 10.01.2022):

Мати нагрудний значок (бейдж) із написом «Контролер Служби контролю» та зазначенням прізвища та імені, службове посвідчення.

Починати здійснення контролю після повідомлення про це пасажирів.

Контроль здійснюється групами, що складаються з не менш як двох контролерів.

Якщо ж ви не здійснили оплату з тієї чи іншої причини й до вас прийшов контроль, найперше – не панікуйте, не грубіяньте та застосовуйте коректну комунікацію.

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З'ясуйте, із ким розмовляєте. Службова особа, яка здійснює перевірку оплати проїзду, зобов'язана на вимогу пасажира пред’явити своє службове посвідчення, нагрудний знак (якщо він відсутній повинна бути картка відповідного зразка). Також контролер зобов'язаний повідомити вам місце своєї роботи, телефон та місцезнаходження перевізника.

Штраф потрібно сплати відразу на місці. Ви як законослухняна особа, коли вчинили порушення, повинні дотримуватися усіх правил та норм.
Що ж робити у випадку відсутності готівки? Адже у сучасному світі ми здебільшого маємо електронні гроші.

Цю ситуацію прокоментував генеральний директор Луцького підприємства електротранспорту Миронюк Анатолій Матвійович: «Якщо ж пасажир, який здійснив безквитковий проїзд, при собі немає готівки, службова особа має надати термінал або рахунок, на який можна перерахувати кошти відразу на місці через додаток у вашому ґаджеті, показавши оплату контролеру».

Після цього вам повинні виписати квитанцію відповідного зразка.
Є ще один нюанс: якщо ви маєте пільговий електронний квиток (студентський, пенсійний, учнівський тощо), то у такому випадку штраф все одно сплачується від зафіксованої вартості проїзду у двадцятикратному розмірі (120 гривень – у тролейбусі, 280 гривень – у маршрутці).

Анастасія БАСАЛКА

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Теги: Луцьк, квиток, контролер
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Коментарі 1
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Законослухняна особа заплатить за проїзд. Здебільшого неоплачують із за відсутністі електронних грошей чи помилки валідатора. Ти диви готівна для оплати штрафу підходить а для оплати проїзду ні ми всі живі люди і влюбий момент може статись якась нештатна ситуація...
А якщо ти в мороз і без грошей і телефону то що вмерти як Законопослушний громадянин?
Ті контролери наживуть собі прокляття і бід на свою голову... Так собі робота щоб тебе ненавиділи і проклинали бо ти випадково забув той електронний квиток чи ще якась причина...
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