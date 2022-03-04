У Луцькому районі на блокпості затримали 36-річного чоловіка, який вкрав авто. ФОТО
Сьогодні, 13:45
У 39-річного жителя Луцька вкрали автомобіль «Опель Астра».
Про це повідомили у поліції Волині.
Протягом години на одному із блокпостів у Луцькому районі поліцейські затримали зловмисника. Ним виявився 36-річний житель Маневич. Чоловік раніше притягувався до кримінальної відповідальності за аналогічні злочини. Автомобіль вилучили.
Як повідомили у патрульній поліції Волині, водієм виявився 36-річний волинянин, в якого були явні ознаки алкогольного сп’яніння. Щоправда, проходити освідування у визначеному законом порядку чоловік не погодився. Крім того, з’ясувалося, що громадянин був позбавлений права керування.
Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за незаконне заволодіння транспортним засобом Кримінального кодексу України. Правопорушника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про оголошення йому підозри та обрання запобіжного заходу.
Триває слідство.
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Про це повідомили у поліції Волині.
Протягом години на одному із блокпостів у Луцькому районі поліцейські затримали зловмисника. Ним виявився 36-річний житель Маневич. Чоловік раніше притягувався до кримінальної відповідальності за аналогічні злочини. Автомобіль вилучили.
Як повідомили у патрульній поліції Волині, водієм виявився 36-річний волинянин, в якого були явні ознаки алкогольного сп’яніння. Щоправда, проходити освідування у визначеному законом порядку чоловік не погодився. Крім того, з’ясувалося, що громадянин був позбавлений права керування.
Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за незаконне заволодіння транспортним засобом Кримінального кодексу України. Правопорушника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про оголошення йому підозри та обрання запобіжного заходу.
Триває слідство.
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