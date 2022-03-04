У Луцькому районі на блокпості затримали 36-річного чоловіка, який вкрав авто. ФОТО

У Луцькому районі на блокпості затримали 36-річного чоловіка, який вкрав авто. ФОТО
У 39-річного жителя Луцька вкрали автомобіль «Опель Астра».

Про це повідомили у поліції Волині.

Протягом години на одному із блокпостів у Луцькому районі поліцейські затримали зловмисника. Ним виявився 36-річний житель Маневич. Чоловік раніше притягувався до кримінальної відповідальності за аналогічні злочини. Автомобіль вилучили.

Як повідомили у патрульній поліції Волині, водієм виявився 36-річний волинянин, в якого були явні ознаки алкогольного сп’яніння. Щоправда, проходити освідування у визначеному законом порядку чоловік не погодився. Крім того, з’ясувалося, що громадянин був позбавлений права керування.
У Луцькому районі на блокпості затримали 36-річного чоловіка, який вкрав авто. ФОТО

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за незаконне заволодіння транспортним засобом Кримінального кодексу України. Правопорушника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про оголошення йому підозри та обрання запобіжного заходу.

Триває слідство.

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Теги: вкрав авто, блокпост, затримання
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