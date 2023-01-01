На Волині затримали двох водіїв з підробленими посвідченнями

На Волині два підроблені водійські посвідчення виявили патрульні поліцейські.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Перший випадок трапився учора на стаціонарному посту, що поблизу населеного пункту Цумань. Близько 14-ї години патрульні зупинили автомобіль Nissan Qashqai під керуванням 48-річного чоловіка. Під час перевірки посвідчення водія, інспектори виявили, що воно має ознаки підробки. Адже фото в документі було пошкоджене, а також посвідчення не відображалося в поліцейських базах.Схожа ситуація сталася сьогодні, близько 7-ї години, на вулиці Володимирській у Луцьку. Патрульні, що несли службу на блокпосту, зупинили авто Skoda Fabia. Коли інспектори почали перевірку документів у 49-річного керманича, то виявили, що його водійське посвідчення має не чіткі символи та букви, неправильно розміщений шрифт тощо. Крім того, воно також було відсутнє в спеціальних реєстрах.В обох випадках патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу, яка надасть необхідну правову кваліфікацію діям громадян.