Завтра на Волині прощатимуться із Героєм Юрієм Строчиком

Завтра на Волині прощатимуться із Героєм Юрієм Строчиком
Завтра, 20 травня, мешканці Турійської громади прощатимуться із загиблим Героєм Юрієм Строчиком.

Про це повідомили у Турійській громаді.

Прощання із загиблим воїном Юрієм Строчиком відбудеться завтра, у суботу, 20 травня у рідному селі Обенижі. Чин поховання відбудеться о 14 годині.

Траурний кортеж із тілом загиблого Захисника України орієнтовно о 10–11 годині прослідує з міста Ковель через Турійськ до Обениж.

"Прохання гідно зустріти та віддати останню шану Герою. Висловлюємо щире співчуття рідним і всім, хто знав та любив Юрія. Вічна пам’ять і слава Герою!" - йдеться в повідомленні.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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