Завтра на Волині прощатимуться із Героєм Юрієм Строчиком

Юрієм Строчиком.



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Прощання із загиблим воїном Юрієм Строчиком відбудеться завтра, у суботу, 20 травня у рідному селі Обенижі. Чин поховання відбудеться о 14 годині.



Траурний кортеж із тілом загиблого Захисника України орієнтовно о 10–11 годині прослідує з міста Ковель через Турійськ до Обениж.



"Прохання гідно зустріти та віддати останню шану Герою. Висловлюємо щире співчуття рідним і всім, хто знав та любив Юрія. Вічна пам’ять і слава Герою!" - йдеться в повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Завтра, 20 травня, мешканці Турійської громади прощатимуться із загиблим ГероємПро це повідомили у Турійській громаді.Прощання із загиблим воїном Юрієм Строчиком відбудеться завтра, у суботу, 20 травня у рідному селі Обенижі. Чин поховання відбудеться о 14 годині.Траурний кортеж із тілом загиблого Захисника України орієнтовно о 10–11 годині прослідує з міста Ковель через Турійськ до Обениж."Прохання гідно зустріти та віддати останню шану Герою. Висловлюємо щире співчуття рідним і всім, хто знав та любив Юрія. Вічна пам’ять і слава Герою!" - йдеться в повідомленні.

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