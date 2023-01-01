Завтра на Волині прощатимуться із Героєм Юрієм Строчиком
Сьогодні, 14:34
Завтра, 20 травня, мешканці Турійської громади прощатимуться із загиблим Героєм Юрієм Строчиком.
Про це повідомили у Турійській громаді.
Прощання із загиблим воїном Юрієм Строчиком відбудеться завтра, у суботу, 20 травня у рідному селі Обенижі. Чин поховання відбудеться о 14 годині.
Траурний кортеж із тілом загиблого Захисника України орієнтовно о 10–11 годині прослідує з міста Ковель через Турійськ до Обениж.
"Прохання гідно зустріти та віддати останню шану Герою. Висловлюємо щире співчуття рідним і всім, хто знав та любив Юрія. Вічна пам’ять і слава Герою!" - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Турійській громаді.
Прощання із загиблим воїном Юрієм Строчиком відбудеться завтра, у суботу, 20 травня у рідному селі Обенижі. Чин поховання відбудеться о 14 годині.
Траурний кортеж із тілом загиблого Захисника України орієнтовно о 10–11 годині прослідує з міста Ковель через Турійськ до Обениж.
"Прохання гідно зустріти та віддати останню шану Герою. Висловлюємо щире співчуття рідним і всім, хто знав та любив Юрія. Вічна пам’ять і слава Герою!" - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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