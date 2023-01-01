Росіяни нині можуть виготовляти 67 ракет на місяць, − ГУР





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Як зазначив в коментарі РБК-Україна заступник начальника ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький, уламки застосованих агресором ракет вказують, що вони тільки-но зійшли з конвеєра. Це боєприпаси, виготовлені в першому кварталі 2023 року.



"Вони щонайменше двічі на місяць завозять "Калібри" до окупованого Криму. Зараз росіяни в змозі виготовляти близько 25 "Калібрів" на місяць, Х-101 - 35 одиниць, "Кинжалів" - дві одиниці в місяць, балістичних ракет 9М723 до "Іскандер-М" - п'ять одиниць", - сказав він.



За його словами, "таким чином, їм вдається завозити комплектуючі для виробництва ракетного озброєння, незважаючи на міжнародні санкції".



Нагадаємо, за підрахунками ГУР, у росіян залишилося 15% від тих обсягів ракет, що були до початку війни. У результаті Росія на сьогодні не здатна випускати за одну атаку 90-110 високоточних крилатих ракет, як це було раніше.



Речник Командування Повітряних сил Юрій Ігнат в коментарі РБК-Україна повідомив, що Росія не змінювала тактику ракетних обстрілів України. За його словами, основними цілями є військові, інфраструктурі об'єкти, оборонні підприємства та військова техніка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росіяни справді вичерпали значний запас ракетного озброєння. Однак їм вдалося налагодити виробництво, попри міжнародні санкції.Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна Як зазначив в коментарі РБК-Україна заступник начальника ГУР Міноборони України, уламки застосованих агресором ракет вказують, що вони тільки-но зійшли з конвеєра. Це боєприпаси, виготовлені в першому кварталі 2023 року."Вони щонайменше двічі на місяць завозять "Калібри" до окупованого Криму. Зараз росіяни в змозі виготовляти близько 25 "Калібрів" на місяць, Х-101 - 35 одиниць, "Кинжалів" - дві одиниці в місяць, балістичних ракет 9М723 до "Іскандер-М" - п'ять одиниць", - сказав він.За його словами, "таким чином, їм вдається завозити комплектуючі для виробництва ракетного озброєння, незважаючи на міжнародні санкції".Нагадаємо, за підрахунками ГУР, у росіян залишилося 15% від тих обсягів ракет, що були до початку війни. У результаті Росія на сьогодні не здатна випускати за одну атаку 90-110 високоточних крилатих ракет, як це було раніше.Речник Командування Повітряних силв коментарі РБК-Україна повідомив, що Росія не змінювала тактику ракетних обстрілів України. За його словами, основними цілями є військові, інфраструктурі об'єкти, оборонні підприємства та військова техніка.

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