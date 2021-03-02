23-річний волинянин намагався незаконно перетнути кордон з Польщею

23-річний волинянин намагався незаконно перетнути кордон з Польщею
Учора прикордонники Волинського загону припинили спробу незаконного перетину українсько-польського кордону.

Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.

Під час патрулювання прикордонний наряд відділу «Рівне» помітив на контрольно-слідовій смузі доріжку слідів однієї особи. Охоронці кордону відразу ж розпочали пошук ймовірного правопорушника. Невдовзі неподалік Західного Бугу, військовослужбовці виявили чоловіка, який мав намір незаконно дістатися Польщі. Аби подолати річку, він прихопив із собою рятувальний жилет.

Правопорушником виявився 23-річний волинянин. Його, до слова, уже не вперше затримували при спробі незаконно потрапити за кордон. Двічі юнак попадався прикордонникам на межі з Молдовою, спробував у протиправний спосіб дістатися Угорщини, а у квітні був затриманий на українсько-польській ділянці прикордонним нарядом Волинського загону.

Горе-мандрівника доставили до прикордонного підрозділу для складання адміністративних документів за ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України». Міру покарання визначатиме суд.
23-річний волинянин намагався незаконно перетнути кордон з Польщею

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Теги: Волинянин, кордон, Польща
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