23-річний волинянин намагався незаконно перетнути кордон з Польщею

Учора прикордонники Волинського загону припинили спробу незаконного перетину українсько-польського кордону.Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.Під час патрулювання прикордонний наряд відділу «Рівне» помітив на контрольно-слідовій смузі доріжку слідів однієї особи. Охоронці кордону відразу ж розпочали пошук ймовірного правопорушника. Невдовзі неподалік Західного Бугу, військовослужбовці виявили чоловіка, який мав намір незаконно дістатися Польщі. Аби подолати річку, він прихопив із собою рятувальний жилет.Правопорушником виявився 23-річний волинянин. Його, до слова, уже не вперше затримували при спробі незаконно потрапити за кордон. Двічі юнак попадався прикордонникам на межі з Молдовою, спробував у протиправний спосіб дістатися Угорщини, а у квітні був затриманий на українсько-польській ділянці прикордонним нарядом Волинського загону.Горе-мандрівника доставили до прикордонного підрозділу для складання адміністративних документів за ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України». Міру покарання визначатиме суд.