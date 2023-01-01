Під Бахмутом загинув Герой з Волині Іван Злотнік
Сьогодні, 15:55
У бою з окупантами загинув воїн з Волині Іван Злотнік.
Про це повідомили у Самарівській громаді.
"16 травня 2023 року під час виконання бойового завдання внаслідок ворожого обстрілу в районі н.п. Бахмут загинув командир 3 стрілецького відділення 1 стрілецького взводу 1 стрілецької роти 1 стрілецького батальйону, сержант Злотнік Іван Іванович, 1972 року народження, житель с. Щитинська Воля", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Самарівській громаді.
"16 травня 2023 року під час виконання бойового завдання внаслідок ворожого обстрілу в районі н.п. Бахмут загинув командир 3 стрілецького відділення 1 стрілецького взводу 1 стрілецької роти 1 стрілецького батальйону, сержант Злотнік Іван Іванович, 1972 року народження, житель с. Щитинська Воля", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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