Під Бахмутом загинув Герой з Волині Іван Злотнік

Іван Злотнік.



Про це



"16 травня 2023 року під час виконання бойового завдання внаслідок ворожого обстрілу в районі н.п. Бахмут загинув командир 3 стрілецького відділення 1 стрілецького взводу 1 стрілецької роти 1 стрілецького батальйону, сержант Злотнік Іван Іванович, 1972 року народження, житель с. Щитинська Воля", - йдеться в повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У бою з окупантами загинув воїн з ВолиніПро це повідомили у Самарівській громаді."16 травня 2023 року під час виконання бойового завдання внаслідок ворожого обстрілу в районі н.п. Бахмут загинув командир 3 стрілецького відділення 1 стрілецького взводу 1 стрілецької роти 1 стрілецького батальйону, сержант Злотнік Іван Іванович, 1972 року народження, житель с. Щитинська Воля", - йдеться в повідомленні.

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