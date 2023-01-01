Під Бахмутом загинув Герой з Волині Іван Злотнік

Під Бахмутом загинув Герой з Волині Іван Злотнік
У бою з окупантами загинув воїн з Волині Іван Злотнік.

Про це повідомили у Самарівській громаді.

"16 травня 2023 року під час виконання бойового завдання внаслідок ворожого обстрілу в районі н.п. Бахмут загинув командир 3 стрілецького відділення 1 стрілецького взводу 1 стрілецької роти 1 стрілецького батальйону, сержант Злотнік Іван Іванович, 1972 року народження, житель с. Щитинська Воля", - йдеться в повідомленні.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Під Бахмутом загинув Герой з Волині Іван Злотнік

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Втеча» голови Луцької райради: відповіді на деякі поширені запитання
«Були чутки про окупацію села і вивезення архівів»: як у прикордонних громадах Волині боролися із фейками. ІНТЕРВ’Ю
«Квітка, як і людина, має душу». На Волині розпочався фестиваль тюльпанів. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Завтра Боратинська громада зустріне загиблого Героя Юрія Юхимюка
Сьогодні, 16:05
Під Бахмутом загинув Герой з Волині Іван Злотнік
Сьогодні, 15:55
23-річний волинянин намагався незаконно перетнути кордон з Польщею
Сьогодні, 15:45
Захищаючи незалежність України, загинули двоє Героїв з Луцька
Сьогодні, 15:25
Росіяни нині можуть виготовляти 67 ракет на місяць, − ГУР
Сьогодні, 15:08
Схожі новини
Завтра Боратинська громада зустріне загиблого Героя Юрія Юхимюка Завтра Боратинська громада зустріне загиблого Героя Юрія Юхимюка
Сьогодні, 16:05
Захищаючи незалежність України, загинули двоє Героїв з Луцька Захищаючи незалежність України, загинули двоє Героїв з Луцька
Сьогодні, 15:25
Завтра на Волині прощатимуться із Героєм Юрієм Строчиком Завтра на Волині прощатимуться із Героєм Юрієм Строчиком
Сьогодні, 14:34
Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Михайлом Пугачем Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Михайлом Пугачем
Сьогодні, 13:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Завтра Боратинська громада зустріне загиблого Героя Юрія Юхимюка
Сьогодні, 16:05
 0
Під Бахмутом загинув Герой з Волині Іван Злотнік
Сьогодні, 15:55
 0
23-річний волинянин намагався незаконно перетнути кордон з Польщею
Сьогодні, 15:45
 0
Захищаючи незалежність України, загинули двоє Героїв з Луцька
Сьогодні, 15:25
 0
Росіяни нині можуть виготовляти 67 ракет на місяць, − ГУР
Сьогодні, 15:08
 0
Медіа
відео
1/8