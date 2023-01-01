Захищаючи незалежність України, загинули двоє Героїв з Луцька

Захищаючи незалежність України, загинули двоє Героїв з Луцька
На війні загинули двоє військоовслужбовців з Луцька Ігор Козачук та Олександр Ульяницький.

Про це повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук.

Лучанин Козачук Ігор Олександрович, 23.09.1973 року народження був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду головного сержанта 2 стрілецького взводу 2 стрілецької роти.

Старший сержант Козачук Ігор Олександрович загинув 18.05.2023 під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Часів Яр Донецької області.

Лучанин Ульяницький Олександр Іванович, 17.05.1970 року народження був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду стрільця-санітара гірсько-штурмового відділення гірсько-штурмового взводу гірсько-штурмової роти.

Солдат Ульяницький Олександр Іванович загинув 07.10.2022 під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Нова Кам’янка Нововоронцовського району Херсонської області.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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