Захищаючи незалежність України, загинули двоє Героїв з Луцька

На війні загинули двоє військоовслужбовців з ЛуцькатаПро це повідомив міський голова ЛуцькаЛучанин Козачук Ігор Олександрович, 23.09.1973 року народження був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду головного сержанта 2 стрілецького взводу 2 стрілецької роти.Старший сержант Козачук Ігор Олександрович загинув 18.05.2023 під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Часів Яр Донецької області.Лучанин Ульяницький Олександр Іванович, 17.05.1970 року народження був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду стрільця-санітара гірсько-штурмового відділення гірсько-штурмового взводу гірсько-штурмової роти.Солдат Ульяницький Олександр Іванович загинув 07.10.2022 під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Нова Кам’янка Нововоронцовського району Херсонської області.