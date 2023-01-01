ЗСУ продовжують просуватись під Бахмутом: оновлена карта боїв

ЗСУ продовжують просуватись під Бахмутом: оновлена карта боїв
Українські військові продовжують просуватися в районі села Іванівське під Бахмутом у Донецькій області. Військовим вдалося відкинути ворога і звільнити нові території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту DeepStateMAP.

За даними карти, українським військовим вдалося звільнити території в районі села Іванівське.

Під контроль ЗСУ перейшла частина дороги, яка прямує в нині окуповане село Кліщіївка. Воно знаходиться на півдні від Бахмута.

На інших ділянках фронту значних змін поки що не фіксується.

Що відбувається на Бахмутському напрямку

Нещодавно заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що ЗСУ звільнили близько 20 квадратних кілометрів у Бахмутському районі. Проте у самому Бахмуті окупанти просуваються.

Міністр оборони України Олексій Резніков розповів, що окупаційні війська під Бахмутом втрачають по батальйону в день. Загальна кількість втрат ворога на Бахмутському напрямку становить до 70 тисяч вбитими і пораненими.

Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський повідомив, що українські воїни здійснили успішний штурм на Бахмутському напрямку, під час якого вибили ворога з його позицій.
ЗСУ продовжують просуватись під Бахмутом: оновлена карта боїв

Аналітики ISW вважають, що ЗСУ перехопили тактичну перевагу під Бахмутом, але ця ділянка фронту залишається епіцентром боїв.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Втеча» голови Луцької райради: відповіді на деякі поширені запитання
«Були чутки про окупацію села і вивезення архівів»: як у прикордонних громадах Волині боролися із фейками. ІНТЕРВ’Ю
«Квітка, як і людина, має душу». На Волині розпочався фестиваль тюльпанів. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Польщі знайшли боєголовку від російської ракети, що впала на території країни у грудні
Сьогодні, 17:10
На війні загинув ще один Герой з Волині Федір Шилюк
Сьогодні, 16:58
ЗСУ продовжують просуватись під Бахмутом: оновлена карта боїв
Сьогодні, 16:30
Завтра Боратинська громада зустріне загиблого Героя Юрія Юхимюка
Сьогодні, 16:05
Під Бахмутом загинув Герой з Волині Іван Злотнік
Сьогодні, 15:55
Схожі новини
На війні загинув ще один Герой з Волині Федір Шилюк На війні загинув ще один Герой з Волині Федір Шилюк
Сьогодні, 16:58
Завтра Боратинська громада зустріне загиблого Героя Юрія Юхимюка Завтра Боратинська громада зустріне загиблого Героя Юрія Юхимюка
Сьогодні, 16:05
Під Бахмутом загинув Герой з Волині Іван Злотнік Під Бахмутом загинув Герой з Волині Іван Злотнік
Сьогодні, 15:55
Захищаючи незалежність України, загинули двоє Героїв з Луцька Захищаючи незалежність України, загинули двоє Героїв з Луцька
Сьогодні, 15:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинянин, який вкрав у поліцейського автомат, отримав чотири роки тюрми
Сьогодні, 17:38
 0
У Польщі знайшли боєголовку від російської ракети, що впала на території країни у грудні
Сьогодні, 17:10
 0
На війні загинув ще один Герой з Волині Федір Шилюк
Сьогодні, 16:58
 0
ЗСУ продовжують просуватись під Бахмутом: оновлена карта боїв
Сьогодні, 16:30
 0
Завтра Боратинська громада зустріне загиблого Героя Юрія Юхимюка
Сьогодні, 16:05
 0
Медіа
відео
1/8