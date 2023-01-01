ЗСУ продовжують просуватись під Бахмутом: оновлена карта боїв





Про це повідомляє



За даними карти, українським військовим вдалося звільнити території в районі села Іванівське.



Під контроль ЗСУ перейшла частина дороги, яка прямує в нині окуповане село Кліщіївка. Воно знаходиться на півдні від Бахмута.



На інших ділянках фронту значних змін поки що не фіксується.



Що відбувається на Бахмутському напрямку



Нещодавно заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що ЗСУ звільнили близько 20 квадратних кілометрів у Бахмутському районі. Проте у самому Бахмуті окупанти просуваються.



Міністр оборони України Олексій Резніков розповів, що окупаційні війська під Бахмутом втрачають по батальйону в день. Загальна кількість втрат ворога на Бахмутському напрямку становить до 70 тисяч вбитими і пораненими.



Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський повідомив, що українські воїни здійснили успішний штурм на Бахмутському напрямку, під час якого вибили ворога з його позицій.



Аналітики ISW вважають, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські військові продовжують просуватися в районі села Іванівське під Бахмутом у Донецькій області. Військовим вдалося відкинути ворога і звільнити нові території.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту DeepStateMAP.За даними карти, українським військовим вдалося звільнити території в районі села Іванівське.Під контроль ЗСУ перейшла частина дороги, яка прямує в нині окуповане село Кліщіївка. Воно знаходиться на півдні від Бахмута.На інших ділянках фронту значних змін поки що не фіксується.Нещодавно заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що ЗСУ звільнили близько 20 квадратних кілометрів у Бахмутському районі. Проте у самому Бахмуті окупанти просуваються.Міністр оборони Українирозповів, що окупаційні війська під Бахмутом втрачають по батальйону в день. Загальна кількість втрат ворога на Бахмутському напрямку становить до 70 тисяч вбитими і пораненими.Командувач Сухопутних військповідомив, що українські воїни здійснили успішний штурм на Бахмутському напрямку, під час якого вибили ворога з його позицій.Аналітики ISW вважають, що ЗСУ перехопили тактичну перевагу під Бахмутом, але ця ділянка фронту залишається епіцентром боїв.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію