У Польщі знайшли боєголовку від російської ракети, що впала на території країни у грудні

Павел Шрот заявив про



Про це він сказав в етері RMF FM, цитують Polsat News та PAP, пише



«Що стосується боєголовки — вона знайдена й зараз її досліджують відповідні інституції. Це своєрідна боєголовка, тому що вона виготовлена з бетону», — зазначив Шрот.



Він припустив, що боєголовка була встановлена на ракету у такому вигляді, щоб ця стара модель ракети могла «збити з пантелику» українську протиповітряну оборону. Глава канцелярії польського президента зазначив, що у боєголовці вибухівки не було.



«Ця ракета не може летіти без боєголовки, тому хтось вмонтував туди таку вершину російської технологічної думки», — йдеться у його повідомленні.



Він додав, що у канцелярії Анджея Дуди немає пропозицій щодо звільнення генерала, генералітету чи міністра національної оборони Маріуша Блащака. Шрот зазначив, що не очікує прохань про відставку.



Що відомо про падіння ракети?



Напередодні міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак підтвердив, що у грудні 2022 року біля міста Бидгощ упала російська ракета. Залишки невпізнаного військового об’єкта знайшли наприкінці квітня біля польського міста Замостя, що приблизно за 15 кілометрів від Бидгоща. На ній були написи російською. Скільки часу ракета лежала в лісі, було невідомо.



Тоді у Польщі припускали, що це залишки ракети, яка була запущена з польського полігону, наприклад під час навчань чи випробувань систем ППО. Однак Технологічний інститут Повітряних сил Польщі попередньо встановив, що це крилата ракета Х-55, яка, найімовірніше, прилетіла зі східного кордону. Такого озброєння польська армія не має ні в техніці, ні на складах.



Як відомо, у середині грудня 2022 року росіяни здійснили масований обстріл української території. Для нападу вони використовували, зокрема, літаки, дислоковані в Білорусі. Саме тоді, ймовірно, російська ракета могла залетіти до Польщі.



11 травня Блащак заявив: польська армія знала про об'єкт, який міг бути ракетою, — про це попередила Україна, а також відповідні дані зафіксували польські наземні станції радіолокації. Однак генерал Томаш Піотровський, який обіймає посаду оперативного командира, не повідомив про це міністра оборони.



За словами Блащака, у день польоту ракети Міноборони отримало звіт про те, що порушення повітряного простору країни не було, але це виявилося неправдою. Міністр оголосив, що Польща вже налагодила співпрацю з Україною та США щодо розслідування цього інциденту.



Генерал Піотровський, якого Блащак назвав винуватцем, 12 травня виступив із заявою: нічого нового про сам інцидент не сказав, але «закликав до розуму».



«Я хотів звернутися до розуму, щоб найближчими днями ми дуже зважували свої емоції, щоб ми були розумними в тому, що ми робимо, щоб ми не годували дуже амбітного та агресивного суперника, не дозволяли розколоти себе на групи. Тому що цей суперник цього вже тільки чекає», — цитує його RMF24.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Глава канцелярії президента Польщізаявив про знайдену боєголовку від російської ракети , яка впала у лісі поблизу міста Бидгощ у грудні 2022 року.Про це він сказав в етері RMF FM, цитують Polsat News та PAP, пише Громадське «Що стосується боєголовки — вона знайдена й зараз її досліджують відповідні інституції. Це своєрідна боєголовка, тому що вона виготовлена з бетону», — зазначив Шрот.Він припустив, що боєголовка була встановлена на ракету у такому вигляді, щоб ця стара модель ракети могла «збити з пантелику» українську протиповітряну оборону. Глава канцелярії польського президента зазначив, що у боєголовці вибухівки не було.«Ця ракета не може летіти без боєголовки, тому хтось вмонтував туди таку вершину російської технологічної думки», — йдеться у його повідомленні.Він додав, що у канцеляріїнемає пропозицій щодо звільнення генерала, генералітету чи міністра національної оборони Маріуша Блащака. Шрот зазначив, що не очікує прохань про відставку.и?Напередодні міністр національної оборони Польщіпідтвердив, що у грудні 2022 року біля міста Бидгощ упала російська ракета. Залишки невпізнаного військового об’єкта знайшли наприкінці квітня біля польського міста Замостя, що приблизно за 15 кілометрів від Бидгоща. На ній були написи російською. Скільки часу ракета лежала в лісі, було невідомо.Тоді у Польщі припускали, що це залишки ракети, яка була запущена з польського полігону, наприклад під час навчань чи випробувань систем ППО. Однак Технологічний інститут Повітряних сил Польщі попередньо встановив, що це крилата ракета Х-55, яка, найімовірніше, прилетіла зі східного кордону. Такого озброєння польська армія не має ні в техніці, ні на складах.Як відомо, у середині грудня 2022 року росіяни здійснили масований обстріл української території. Для нападу вони використовували, зокрема, літаки, дислоковані в Білорусі. Саме тоді, ймовірно, російська ракета могла залетіти до Польщі.11 травня Блащак заявив: польська армія знала про об'єкт, який міг бути ракетою, — про це попередила Україна, а також відповідні дані зафіксували польські наземні станції радіолокації. Однак генерал Томаш Піотровський, який обіймає посаду оперативного командира, не повідомив про це міністра оборони.За словами Блащака, у день польоту ракети Міноборони отримало звіт про те, що порушення повітряного простору країни не було, але це виявилося неправдою. Міністр оголосив, що Польща вже налагодила співпрацю з Україною та США щодо розслідування цього інциденту., якого Блащак назвав винуватцем, 12 травня виступив із заявою: нічого нового про сам інцидент не сказав, але «закликав до розуму».«Я хотів звернутися до розуму, щоб найближчими днями ми дуже зважували свої емоції, щоб ми були розумними в тому, що ми робимо, щоб ми не годували дуже амбітного та агресивного суперника, не дозволяли розколоти себе на групи. Тому що цей суперник цього вже тільки чекає», — цитує його RMF24.

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