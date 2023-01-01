Знайдена у лісі в Польщі ракета була запущена з російського літака, – ЗМІ





Про це пише



«Йдеться про російську крилату ракету Х-55, знайдену в Замості поблизу Бидгоща. Такі попередні висновки Технічного інституту Повітряних сил, який займається для прокуратури експертизою цього об’єкта. Найімовірніше, ракета прилетіла з нашого східного кордону, оскільки польська армія не має таких ні на озброєнні, ні на складах», – повідомляє RMF FM.



Відразу після знайдення решток ракети розглядали версію, що її запустили з польського полігону під час навчань чи випробувань систем ППО. Якщо слідство остаточно підтвердить, що це крилата ракета Х-55, це означатиме, що вона була запущена з російського літака і прилетіла у Польщу зі східного кордону.



«У середині грудня минулого року росіяни здійснили масований обстріл української території. Для нападу вони використовували, в тому числі, літаки, дислоковані в Білорусі. Через появу багатоцільового тактичного бомбардувальника Су-34 поблизу повітряного простору НАТО бойові літаки НАТО були підняті в повітря. На радарах наших служб потрапив об’єкт, який залетів до Польщі з Білорусі. Польські служби відстежили об’єкт, але втратили його з поля зору під Бидгощем. Це сталося приблизно за два кілометри від місця, де наприкінці квітня випадково виявили залишки ракети», – зазначає RMF FM.



Журналісти RMF FM пишуть, що пошуки об’єкта проводились відразу після грудневого інциденту, але їх припинили через складні погодні умови. Журналісти також з’ясували, що військові, всупереч своїм обов’язкам, не повідомили у прокуратуру про порушення повітряного простору Польщі невстановленим об’єктом.



«Схоже, польська армія проігнорувала інцидент або хотіла його зам’яти. Одна лише підозра про порушення повітряного простору Польщі має призвести до повідомлення правоохоронних органів. Обставини кожного незаконного перетину кордону чи порушення території Польщі має пояснити прокуратура», – наголошує RMF FM.



Наразі прокуратура кваліфікувала падіння крилатої ракети як загрозу життю та здоров’ю багатьох людей. Проте не виключено, що тепер кваліфікацію змінять.



Крилаті ракети класу «повітря-земля» Х-55 випускалися ще у радянські часи для озброєння стратегічних бомбардувальників. Вони можуть бути носіями ядерних боєголовок і мають діапазон близько 3 тис. км.



Зазначимо, що місце падіння ракети – за 12 км від Бидгоща і приблизно за 450 км від кордону з Україною.



Нагадаємо, що у лісі поблизу міста Бидгощ, що у центрально-північній Польщі,



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Експерти підтвердили, що біля Бидгоща у Польщі впала саме російська ракета Х-55. Її залишки наприкінці квітня випадковий свідок виявив у лісі.Про це пише ZAXID.NET з посиланням на RMF FM.«Йдеться про російську крилату ракету Х-55, знайдену в Замості поблизу Бидгоща. Такі попередні висновки Технічного інституту Повітряних сил, який займається для прокуратури експертизою цього об’єкта. Найімовірніше, ракета прилетіла з нашого східного кордону, оскільки польська армія не має таких ні на озброєнні, ні на складах», – повідомляє RMF FM.Відразу після знайдення решток ракети розглядали версію, що її запустили з польського полігону під час навчань чи випробувань систем ППО. Якщо слідство остаточно підтвердить, що це крилата ракета Х-55, це означатиме, що вона була запущена з російського літака і прилетіла у Польщу зі східного кордону.«У середині грудня минулого року росіяни здійснили масований обстріл української території. Для нападу вони використовували, в тому числі, літаки, дислоковані в Білорусі. Через появу багатоцільового тактичного бомбардувальника Су-34 поблизу повітряного простору НАТО бойові літаки НАТО були підняті в повітря. На радарах наших служб потрапив об’єкт, який залетів до Польщі з Білорусі. Польські служби відстежили об’єкт, але втратили його з поля зору під Бидгощем. Це сталося приблизно за два кілометри від місця, де наприкінці квітня випадково виявили залишки ракети», – зазначає RMF FM.Журналісти RMF FM пишуть, що пошуки об’єкта проводились відразу після грудневого інциденту, але їх припинили через складні погодні умови. Журналісти також з’ясували, що військові, всупереч своїм обов’язкам, не повідомили у прокуратуру про порушення повітряного простору Польщі невстановленим об’єктом.«Схоже, польська армія проігнорувала інцидент або хотіла його зам’яти. Одна лише підозра про порушення повітряного простору Польщі має призвести до повідомлення правоохоронних органів. Обставини кожного незаконного перетину кордону чи порушення території Польщі має пояснити прокуратура», – наголошує RMF FM.Наразі прокуратура кваліфікувала падіння крилатої ракети як загрозу життю та здоров’ю багатьох людей. Проте не виключено, що тепер кваліфікацію змінять.Крилаті ракети класу «повітря-земля» Х-55 випускалися ще у радянські часи для озброєння стратегічних бомбардувальників. Вони можуть бути носіями ядерних боєголовок і мають діапазон близько 3 тис. км.Зазначимо, що місце падіння ракети – за 12 км від Бидгоща і приблизно за 450 км від кордону з Україною.Нагадаємо, що у лісі поблизу міста Бидгощ, що у центрально-північній Польщі, знайшли уламки об’єкта військового призначення ; журналісти дізналися, що це може бути ракета "повітря-земля".

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