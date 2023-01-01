Рахунки за розподіл газу вже доступні споживачам онлайн
Сьогодні, 13:02
На сайті 104.ua в особистому кабінеті клієнти АТ «Волиньгаз» вже мають сформовані платіжки за розподіл блакиного палива. Їх можна завантажити та сплатити онлайн.
Про це повідомили в управлінні зовнішніх комунікацій АТ «Волиньгаз».
Волиняни можуть оплатити швидко та просто через сервіси 104.ua. Використовуйте онлайн-сервіси для розрахунку за розподіл газу в будь-який зручний для вас час.
Оберіть зручний спосіб оплати для себе:
1. Особистий кабінет на сайті 104.ua http://bit.ly/cabinet104. Щоб знайти електронний рахунок в особистому кабінеті необхідно натиснути на три лінії в лівому куті екрана, потім обрати опцію «Розрахунки», «Доставка» та натиснути «Завантажити рахунок».
2. Мобільний додаток 104Mobile для Android https://bit.ly/3faDbEc.
3. Мбільний додаток 104Mobile Light для iPhone https://apple.co/2CXgJl6.
4. Чат-бот «7104ua» у Viber https://chats.viber.com/7104ua.
5. Чат-бот «7104ua» у Telegram https://t.me/ua7104_bot.
6. Через системи інтернет-платежів EasyPay.ua та iPay.ua.
Нагадаємо, що здійснювати оплату за послуги з доставки газу потрібно до 20 травня. Своєчасна оплата – запорука безаварійної та безперебійної доставки газу кожному споживачу.
Довідка: АТ «Волиньгаз» працює під брендом РГК. Регіональна газова компанія – виробничо-технологічна компанія, що розробляє операційні, виробничі, інжинірингові та R&D рішення для газорозподілу. Наші проєктні центри, виробничі потужності та логістична мережа забезпечують сучасним обладнанням потреби української газової інфраструктури та інтегровані з глобальними ринками.
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Про це повідомили в управлінні зовнішніх комунікацій АТ «Волиньгаз».
Волиняни можуть оплатити швидко та просто через сервіси 104.ua. Використовуйте онлайн-сервіси для розрахунку за розподіл газу в будь-який зручний для вас час.
Оберіть зручний спосіб оплати для себе:
1. Особистий кабінет на сайті 104.ua http://bit.ly/cabinet104. Щоб знайти електронний рахунок в особистому кабінеті необхідно натиснути на три лінії в лівому куті екрана, потім обрати опцію «Розрахунки», «Доставка» та натиснути «Завантажити рахунок».
2. Мобільний додаток 104Mobile для Android https://bit.ly/3faDbEc.
3. Мбільний додаток 104Mobile Light для iPhone https://apple.co/2CXgJl6.
4. Чат-бот «7104ua» у Viber https://chats.viber.com/7104ua.
5. Чат-бот «7104ua» у Telegram https://t.me/ua7104_bot.
6. Через системи інтернет-платежів EasyPay.ua та iPay.ua.
Нагадаємо, що здійснювати оплату за послуги з доставки газу потрібно до 20 травня. Своєчасна оплата – запорука безаварійної та безперебійної доставки газу кожному споживачу.
Довідка: АТ «Волиньгаз» працює під брендом РГК. Регіональна газова компанія – виробничо-технологічна компанія, що розробляє операційні, виробничі, інжинірингові та R&D рішення для газорозподілу. Наші проєктні центри, виробничі потужності та логістична мережа забезпечують сучасним обладнанням потреби української газової інфраструктури та інтегровані з глобальними ринками.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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