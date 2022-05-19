Залужний не поїхав на зустріч Військового комітету НАТО через ситуацію на фронті

Валерій Залужний не зможе в середу, 10 травня, приєднатися до зустрічі Військового комітету НАТО.



Про це, відкриваючи зустріч керівників оборони країн Альянсу, заявив голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер, повідомляє кореспондент



«Сьогоднішня дискусія від початку буде сфокусована на російській агресивній війні проти України. росія вже 15 місяців перебуває у тому, що, як вони думали, буде триденною війною. Голіаф захитався, тому що Девід продемонстрував видатну стійкість і тактичну досконалість, за підтримки 50-ти держав по усьому світу», - сказав адмірал.



«Я вчора отримав лист від українського Головнокомандувача, нашого друга Валерія Залужного, що його участь навіть через відеоконференцію є неможливою з огляду на складну оперативну ситуацію в обороні проти російської агресії. Наші кращі побажання з українськими захисниками. Ми сфокусовані отримати оцінку Валерія від його військового представника … про останній розвиток ситуації на місцях, де українці воюють за те, що за правом їм належить», - додав Бауер.



Він зазначив, що члени Військового комітету заслухають інформацію від військового представника України при НАТО генерал-майора Сергія Салкуцана.



Адмірал Бауер зауважив, що Альянс входить в нову еру колективної оборони.



«Ми колективно обороняємо не лише фізичну безпеку мільярда наших людей та 31 держави, але також демократичні цінності, які ми всі шануємо. Той факт, що ми здатні до співробітництва, за настільки великої кількості збройних сил, настільки різних спроможностей та культур, є дійсно унікальним у світі», - зауважив керівник Військового комітету НАТО.



Він привітав начальника оборони Фінляндії, який вперше бере участь у цій зустрічі як повноправний член Альянсу, та висловив сподівання, що невдовзі ці ж слова він зможе сказати керівнику оборони Швеції, який також є присутнім на зустрічі Військового комітету як представник запрошеної країни.



Військовий комітет НАТО є найвищим органом військового управління Альянсу, який визначає потреби оборони та розвитку збройних сил для забезпечення колективної оборони союзників, на виконання політичних рішень лідерів країн НАТО.



Нагадаємо, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Унаслідок складної оперативної ситуації на полі бою в Україні Головнокомандувач ЗСУне зможе в середу, 10 травня, приєднатися до зустрічі Військового комітету НАТО.Про це, відкриваючи зустріч керівників оборони країн Альянсу, заявив голова Військового комітету НАТО адмірал, повідомляє кореспондент Укрінформу «Сьогоднішня дискусія від початку буде сфокусована на російській агресивній війні проти України. росія вже 15 місяців перебуває у тому, що, як вони думали, буде триденною війною. Голіаф захитався, тому що Девід продемонстрував видатну стійкість і тактичну досконалість, за підтримки 50-ти держав по усьому світу», - сказав адмірал.«Я вчора отримав лист від українського Головнокомандувача, нашого друга Валерія Залужного, що його участь навіть через відеоконференцію є неможливою з огляду на складну оперативну ситуацію в обороні проти російської агресії. Наші кращі побажання з українськими захисниками. Ми сфокусовані отримати оцінку Валерія від його військового представника … про останній розвиток ситуації на місцях, де українці воюють за те, що за правом їм належить», - додав Бауер.Він зазначив, що члени Військового комітету заслухають інформацію від військового представника України при НАТО генерал-майораАдмірал Бауер зауважив, що Альянс входить в нову еру колективної оборони.«Ми колективно обороняємо не лише фізичну безпеку мільярда наших людей та 31 держави, але також демократичні цінності, які ми всі шануємо. Той факт, що ми здатні до співробітництва, за настільки великої кількості збройних сил, настільки різних спроможностей та культур, є дійсно унікальним у світі», - зауважив керівник Військового комітету НАТО.Він привітав начальника оборони Фінляндії, який вперше бере участь у цій зустрічі як повноправний член Альянсу, та висловив сподівання, що невдовзі ці ж слова він зможе сказати керівнику оборони Швеції, який також є присутнім на зустрічі Військового комітету як представник запрошеної країни.Військовий комітет НАТО є найвищим органом військового управління Альянсу, який визначає потреби оборони та розвитку збройних сил для забезпечення колективної оборони союзників, на виконання політичних рішень лідерів країн НАТО.Нагадаємо, що з-під Бахмута втекла ціла бригада Міноборони росії

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