Очільниця Полтавського райсуду співпрацювала з фсб рф, – СБУ





Про це



Служба безпеки зібрала беззаперечні докази співпраці з ворогом очільниці Полтавського районного суду.



Посадовиця була завербована фсб і «зливала» окупантам інформацію про українських захисників на півдні нашої держави.



Крім того, вона рекомендувала своєму російському куратору «кандидатури» гауляйтера Бердянська та керівників однієї із захоплених місцевих лікарень.



Співробітники СБУ викрили зловмисницю у результаті комплексних заходів у квітні цього року.



За матеріалами Служби безпеки, Вища рада правосуддя прийняла рішення про відсторонення фігурантки від займаної посади. Суд обрав їй запобіжний захід у виді тримання під вартою без права внесення застави.



Нагадаємо, що посадовиця за власної ініціативи вийшла на російську спецслужбу на початку повномасштабного вторгнення рф.



На той час вона перебувала у Бердянську, де працювала суддею у міськрайонному суді.



Встановлено, що наприкінці березня минулого року вона передала окупантам інформацію про переміщення трьох бійців окремого загону спецпризначення «Азов» з Маріуполя до району Мангуша.



Також зрадниця закликала інших працівників суду підтримати російських окупантів і співпрацювати з ними.



На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).



Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! СБУ опублікувала докази співпраці голови Полтавського райсуду з фсб рф.Про це повідомили у пресслужбі СБУ.Служба безпеки зібрала беззаперечні докази співпраці з ворогом очільниці Полтавського районного суду.Посадовиця була завербована фсб і «зливала» окупантам інформацію про українських захисників на півдні нашої держави.Крім того, вона рекомендувала своєму російському куратору «кандидатури» гауляйтера Бердянська та керівників однієї із захоплених місцевих лікарень.Співробітники СБУ викрили зловмисницю у результаті комплексних заходів у квітні цього року.За матеріалами Служби безпеки, Вища рада правосуддя прийняла рішення про відсторонення фігурантки від займаної посади. Суд обрав їй запобіжний захід у виді тримання під вартою без права внесення застави.Нагадаємо, що посадовиця за власної ініціативи вийшла на російську спецслужбу на початку повномасштабного вторгнення рф.На той час вона перебувала у Бердянську, де працювала суддею у міськрайонному суді.Встановлено, що наприкінці березня минулого року вона передала окупантам інформацію про переміщення трьох бійців окремого загону спецпризначення «Азов» з Маріуполя до району Мангуша.Також зрадниця закликала інших працівників суду підтримати російських окупантів і співпрацювати з ними.На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію