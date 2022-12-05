Очільниця Полтавського райсуду співпрацювала з фсб рф, – СБУ
Сьогодні, 12:40
СБУ опублікувала докази співпраці голови Полтавського райсуду з фсб рф.
Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
Служба безпеки зібрала беззаперечні докази співпраці з ворогом очільниці Полтавського районного суду.
Посадовиця була завербована фсб і «зливала» окупантам інформацію про українських захисників на півдні нашої держави.
Крім того, вона рекомендувала своєму російському куратору «кандидатури» гауляйтера Бердянська та керівників однієї із захоплених місцевих лікарень.
Співробітники СБУ викрили зловмисницю у результаті комплексних заходів у квітні цього року.
За матеріалами Служби безпеки, Вища рада правосуддя прийняла рішення про відсторонення фігурантки від займаної посади. Суд обрав їй запобіжний захід у виді тримання під вартою без права внесення застави.
Нагадаємо, що посадовиця за власної ініціативи вийшла на російську спецслужбу на початку повномасштабного вторгнення рф.
На той час вона перебувала у Бердянську, де працювала суддею у міськрайонному суді.
Встановлено, що наприкінці березня минулого року вона передала окупантам інформацію про переміщення трьох бійців окремого загону спецпризначення «Азов» з Маріуполя до району Мангуша.
Також зрадниця закликала інших працівників суду підтримати російських окупантів і співпрацювати з ними.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину.
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Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
Служба безпеки зібрала беззаперечні докази співпраці з ворогом очільниці Полтавського районного суду.
Посадовиця була завербована фсб і «зливала» окупантам інформацію про українських захисників на півдні нашої держави.
Крім того, вона рекомендувала своєму російському куратору «кандидатури» гауляйтера Бердянська та керівників однієї із захоплених місцевих лікарень.
Співробітники СБУ викрили зловмисницю у результаті комплексних заходів у квітні цього року.
За матеріалами Служби безпеки, Вища рада правосуддя прийняла рішення про відсторонення фігурантки від займаної посади. Суд обрав їй запобіжний захід у виді тримання під вартою без права внесення застави.
Нагадаємо, що посадовиця за власної ініціативи вийшла на російську спецслужбу на початку повномасштабного вторгнення рф.
На той час вона перебувала у Бердянську, де працювала суддею у міськрайонному суді.
Встановлено, що наприкінці березня минулого року вона передала окупантам інформацію про переміщення трьох бійців окремого загону спецпризначення «Азов» з Маріуполя до району Мангуша.
Також зрадниця закликала інших працівників суду підтримати російських окупантів і співпрацювати з ними.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину.
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