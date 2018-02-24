Чиновника з Волині виправдали у справі про отримання хабара





Як йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду, у липні 2021 року до Андрія Козачука звернувся очільник підприємства «Тімбер Волинь Груп» з приводу одержання ліцензії на постачання електроенергії споживачам, - пише



За версією слідства, Андрія Козачук заявив підприємцеві, що за це йому потрібно заплатити тисячу доларів. За гроші він пообіцяв повпливати на членів комісії, яка видавала ліцензії. Підприємець на таке погодився.



Ліцензію фірмі таки видали. Після цього, вважає слідство, Андрій Козачук почав вимагати 20 тис. грн за свої послуги. У матеріалах справи зазначено, що зустріч відбулася 20 вересня. Після отримання грошей посадовця затримали.



Дії чоловіка кваліфікували за ч.3 ст. 369-2 ККУ (зловживання впливом), яка передбачає від трьох до восьми років тюрми.



Допитаний у суді посадовець своєї вини не визнав. Зазначив, що лише консультував підприємця, як правильно подати документи, а грошей за це ніколи не вимагав. За його словами, у день затримання, 20 вересня, зустріч відбувалась не з його ініціативи. В кінці розмови підприємець з невідомих причин поклав йому в кишеню гроші. Також Андрій Козачук заявив, що, на його думку, справа щодо нього була сфабрикована з метою, аби усунути його з посади.



Суддя Алла Полюшко дійшла до висновку, що підприємець сам провокував чиновника на хабар, бо він сам був ініціатором зустрічей та висловлював пропозиції «віддячити» за допомогу, а діями викривача керували правоохоронці.



«Суд вважає, що правоохоронні органи не обмежились пасивним розслідуванням, а штучно створили відповідні умови для вчинення злочину з метою його подальшого викриття, тобто даний злочин був фактично змодельований та спровокований працівниками правоохоронного органу, шляхом задіяння перевіреного свідка-викривача», – йдеться у вироку.



Тож суддя постановила визнати Андрія Козачука невинуватим у зловживанні впливом. Крім того, 20 тис. грн конфіскують в дохід держави. Вирок поки ще не набрав законної сили, прокуратура може оскаржити його в апеляційному суді.



Додамо, що Андрія Козачука призначили на посаду завідувача сектору НКРЕКП Волині у 2014 році. Після історії з затриманням чоловіка звільнили, але наразі він оскаржує це рішення у суді.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Луцький суд визнав невинуватим посадовця НКРЕКП Волині, якого звинувачували у зловживанні впливом. Слідство вважало, що чоловік в 2021 році отримав від приватного підприємця 20 тисяч гривень в обмін на обіцянку допомогти йому отримати ліцензію. Натомість суд дійшов до висновку, що підприємець сам підбурював посадовця до корупційного злочину.Як йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду, у липні 2021 року дозвернувся очільник підприємства «Тімбер Волинь Груп» з приводу одержання ліцензії на постачання електроенергії споживачам, - пише Zaxid.net. За версією слідства, Андрія Козачук заявив підприємцеві, що за це йому потрібно заплатити тисячу доларів. За гроші він пообіцяв повпливати на членів комісії, яка видавала ліцензії. Підприємець на таке погодився.Ліцензію фірмі таки видали. Після цього, вважає слідство, Андрій Козачук почав вимагати 20 тис. грн за свої послуги. У матеріалах справи зазначено, що зустріч відбулася 20 вересня. Після отримання грошей посадовця затримали.Дії чоловіка кваліфікували за ч.3 ст. 369-2 ККУ (зловживання впливом), яка передбачає від трьох до восьми років тюрми.Допитаний у суді посадовець своєї вини не визнав. Зазначив, що лише консультував підприємця, як правильно подати документи, а грошей за це ніколи не вимагав. За його словами, у день затримання, 20 вересня, зустріч відбувалась не з його ініціативи. В кінці розмови підприємець з невідомих причин поклав йому в кишеню гроші. Також Андрій Козачук заявив, що, на його думку, справа щодо нього була сфабрикована з метою, аби усунути його з посади.Суддядійшла до висновку, що підприємець сам провокував чиновника на хабар, бо він сам був ініціатором зустрічей та висловлював пропозиції «віддячити» за допомогу, а діями викривача керували правоохоронці.«Суд вважає, що правоохоронні органи не обмежились пасивним розслідуванням, а штучно створили відповідні умови для вчинення злочину з метою його подальшого викриття, тобто даний злочин був фактично змодельований та спровокований працівниками правоохоронного органу, шляхом задіяння перевіреного свідка-викривача», – йдеться у вироку.Тож суддя постановила визнати Андрія Козачука невинуватим у зловживанні впливом. Крім того, 20 тис. грн конфіскують в дохід держави. Вирок поки ще не набрав законної сили, прокуратура може оскаржити його в апеляційному суді.Додамо, що Андрія Козачука призначили на посаду завідувача сектору НКРЕКП Волині у 2014 році. Після історії з затриманням чоловіка звільнили, але наразі він оскаржує це рішення у суді.

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