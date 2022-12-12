На Волині хулігани зняли та викинули через вікно потяга п’ять двомісних та шість трьохмісних сидінь

На Волині хулігани зняли та викинули через вікно потяга п’ять двомісних та шість трьохмісних сидінь
На Горохівщині поліцейські встановили хуліганів, які пошкодили майно Укрзалізниці на понад 20 тисяч гривень.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

У понеділок, 8 травня, до поліції надійшло повідомлення від акціонерного товариства «Українська залізниця». У листі повідомлялось, що 23 квітня невідомі особи у вагоні дизель-поїзду сполученням Ківерці-Стоянів, на станції у селищі Мар’янівка, зняли та викинули через вікно із салону п’ять двомісних та шість трьохмісних сидінь.

Своїми діями правопорушники спричинили матеріальну шкоду товариству на суму понад 20 тис. грн.

Оперативники встановили причетність до вчинення хуліганських дій двох жителів Горохівщини.

Нині за цим фактом триває досудове розслідування, розпочате за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України. Йдеться про хуліганство, вчинене групою осіб.

Слідчі з’ясовують усі обставини інциденту.

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Теги: Горохівщина, злодії, поліція, Укрзалізниця
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