На автодорозі Луцьк – Ківерці завершують облаштування узбіч: водіїв закликають бути обережними. ФОТО





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«Ні на день не зупиняються ремонтні роботи на п’ятикілометровій ділянці Дачне – Ківерці автодороги зі статусом регіональної Р-14 Луцьк – Ківерці – Маневичі – Любешів – Дольськ», – йдеться у дописі.



Наприкінці минулого тижня тут завершили асфальтування проїжджої частини. Нині фінішують роботи з облаштування узбіч, їх укріпили асфальтогранулятом.



Водночас на цьому відрізку дороги дорожники відновлюють водовідвідні канави, планують укоси земляного полотна, проводять підготовчі роботи для асфальтування з’їздів, влаштовують посадкові майданчики в місцях зупинки громадського транспорту, а також ремонтують міст поблизу Ківерців.



Для забезпечення безпеки руху на згаданій ділянці дороги 10 травня розпочали розмічання (точкування) по осі відновленої проїзної частини. Дорожня розмітка буде нанесена по закінченню всього комплексу ремонтних робіт.



«Закликаємо водіїв бути максимально уважними та обережними в місцях, де працюють дорожники», – додали дорожники.













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На автодорозі Луцьк – Ківерці завершують роботи з облаштування узбіч – їх укріпили асфальтогранулятом.Про це повідомили на фейсбук-сторінці Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області.«Ні на день не зупиняються ремонтні роботи на п’ятикілометровій ділянці Дачне – Ківерці автодороги зі статусом регіональної Р-14 Луцьк – Ківерці – Маневичі – Любешів – Дольськ», – йдеться у дописі.Наприкінці минулого тижня тут завершили асфальтування проїжджої частини. Нині фінішують роботи з облаштування узбіч, їх укріпили асфальтогранулятом.Водночас на цьому відрізку дороги дорожники відновлюють водовідвідні канави, планують укоси земляного полотна, проводять підготовчі роботи для асфальтування з’їздів, влаштовують посадкові майданчики в місцях зупинки громадського транспорту, а також ремонтують міст поблизу Ківерців.Для забезпечення безпеки руху на згаданій ділянці дороги 10 травня розпочали розмічання (точкування) по осі відновленої проїзної частини. Дорожня розмітка буде нанесена по закінченню всього комплексу ремонтних робіт.«Закликаємо водіїв бути максимально уважними та обережними в місцях, де працюють дорожники», – додали дорожники.

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