Зірвав замок з дверей: на Волині чоловік обікрав односельчанку

Зірвав замок з дверей: на Волині чоловік обікрав односельчанку
Учора, 9 травня, до поліції звернулася 25-річна жителька селища Люблинець. Жінка розповіла, що невідомий зірвав замок вхідних дверей літньої кухні, проник до приміщення та викрав речі повсякденного вжитку. Сума завданих матеріальних збитків становить 3 тис.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

На місце прибула слідчо-оперативна група поліції, спеціалісти-кінологи з службовою собакою.

Правоохоронці оперативно встановили та затримали підозрюваного у крадіжці. Ним виявився раніше судимий 37-річний односелець заявниці. Частину викраденого поліцейські вилучили.

Слідчі розпочали за цим фактом кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Йдеться про крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану.

Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі. Слідство триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Люблинець, крадіжка, поліція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Були чутки про окупацію села і вивезення архівів»: як у прикордонних громадах Волині боролися із фейками. ІНТЕРВ’Ю
«Квітка, як і людина, має душу». На Волині розпочався фестиваль тюльпанів. ФОТО
Більшість наративів білоруської пропаганди співзвучні з кремлівськими, – експертка. ІНТЕРВ'Ю
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині хулігани зняли та викинули через вікно потяга п’ять двомісних та шість трьохмісних сидінь
Сьогодні, 11:44
На автодорозі Луцьк – Ківерці завершують облаштування узбіч: водіїв закликають бути обережними. ФОТО
Сьогодні, 11:40
Зірвав замок з дверей: на Волині чоловік обікрав односельчанку
Сьогодні, 11:34
Як у Луцьку стрільбою з лука реабілітують військових. ФОТО
Сьогодні, 11:15
«Були чутки про окупацію села і вивезення архівів»: як у прикордонних громадах Волині боролися із фейками. ІНТЕРВ’Ю
Сьогодні, 11:00
Схожі новини
Виніс з помешкання генератор та ігрову приставку: жительку Луцька обікрав родич Виніс з помешкання генератор та ігрову приставку: жительку Луцька обікрав родич
02 травень, 09:20
27-річний волинянин викрав з дому односельця тисячу доларів 27-річний волинянин викрав з дому односельця тисячу доларів
17 березень, 10:26
Проник через вікно та обікрав магазин: на Волині викрили «серійного» злодія Проник через вікно та обікрав магазин: на Волині викрили «серійного» злодія
01 лютий, 11:32
На Тернопільщині затримали жінок, які обікрали пенсіонерку на Волині На Тернопільщині затримали жінок, які обікрали пенсіонерку на Волині
03 листопад, 2022, 22:13
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Помер 51-річний підполковник з Волині
Сьогодні, 11:47
 0
На Волині хулігани зняли та викинули через вікно потяга п’ять двомісних та шість трьохмісних сидінь
Сьогодні, 11:44
 0
На автодорозі Луцьк – Ківерці завершують облаштування узбіч: водіїв закликають бути обережними. ФОТО
Сьогодні, 11:40
 0
Зірвав замок з дверей: на Волині чоловік обікрав односельчанку
Сьогодні, 11:34
 0
Як у Луцьку стрільбою з лука реабілітують військових. ФОТО
Сьогодні, 11:15
 0
Медіа
відео
1/8