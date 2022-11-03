Зірвав замок з дверей: на Волині чоловік обікрав односельчанку

Учора, 9 травня, до поліції звернулася 25-річна жителька селища Люблинець. Жінка розповіла, що невідомий зірвав замок вхідних дверей літньої кухні, проник до приміщення та викрав речі повсякденного вжитку. Сума завданих матеріальних збитків становить 3 тис.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.На місце прибула слідчо-оперативна група поліції, спеціалісти-кінологи з службовою собакою.Правоохоронці оперативно встановили та затримали підозрюваного у крадіжці. Ним виявився раніше судимий 37-річний односелець заявниці. Частину викраденого поліцейські вилучили.Слідчі розпочали за цим фактом кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Йдеться про крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану.Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі. Слідство триває.