Як у Луцьку стрільбою з лука реабілітують військових. ФОТО





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«Стріляти з лука важче, ніж з автомата, – каже нацгвардієць Степан. – Потрібна більша концентрація. Зате з цих занять виходиш із вільною головою, на позитиві».



Степан – один із нацгвардійців, які проходять реабілітацію в медичних закладах Луцька. За словами самих воїнів НГУ, бажання влучити в мішень викликає здоровий азарт, дозволяє побути в цьому позитивному моменті, забувши про всі проблеми.



Тренер-викладач клубу «Луцькі соколи» Олег Дучимінський у цьому спорті з дитинства. З осені минулого року одним із напрямків діяльності його клубу стали регулярні заняття з військовослужбовцями, яких направляють лікувальні заклади.



Стрільба з лука є далеко не простою вправою, але тим вона і цінна, пояснює він:



«Це складно-координаційний вид спорту. Треба одночасно контролювати багато м’язів: тримати стійку, утримувати в правильному положенні обидві руки, контролювати прицілювання і випуск стріли. До того ж тут працює дрібна моторика пальців. Тому мозок вмикається одночасно на дуже багато функцій».



За словами тренера, це особливо корисно для тих військовослужбовців, які отримали контузії, оскільки вправи стрільби з лука дозволяють відновлювати певні нейронні зв’язки.



«Ми це бачимо на конкретних прикладах, коли учасники бойових дій, які на першому занятті не могли навіть натягнути тятиву, згодом самі дивуються своїй вправності», – додає Олег Дучимінський.



У момент випуску стріли людина виплескує негативну енергію, переконаний він. А елементи змагання з присвоєнням медалей за точність залишають лише позитивні емоції.

















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У клубі зі стрільби з лука "Луцькі соколи" проходять реабілітацію військовослужбовці. Адже цей вид спорту сприяє фізичному та психологічному відновленню учасників бойових дій.Про це розповіли у військовій частині 1141 Національної гвардії України м. Луцьк.«Стріляти з лука важче, ніж з автомата, – каже нацгвардієць– Потрібна більша концентрація. Зате з цих занять виходиш із вільною головою, на позитиві».Степан – один із нацгвардійців, які проходять реабілітацію в медичних закладах Луцька. За словами самих воїнів НГУ, бажання влучити в мішень викликає здоровий азарт, дозволяє побути в цьому позитивному моменті, забувши про всі проблеми.Тренер-викладач клубу «Луцькі соколи»у цьому спорті з дитинства. З осені минулого року одним із напрямків діяльності його клубу стали регулярні заняття з військовослужбовцями, яких направляють лікувальні заклади.Стрільба з лука є далеко не простою вправою, але тим вона і цінна, пояснює він:«Це складно-координаційний вид спорту. Треба одночасно контролювати багато м’язів: тримати стійку, утримувати в правильному положенні обидві руки, контролювати прицілювання і випуск стріли. До того ж тут працює дрібна моторика пальців. Тому мозок вмикається одночасно на дуже багато функцій».За словами тренера, це особливо корисно для тих військовослужбовців, які отримали контузії, оскільки вправи стрільби з лука дозволяють відновлювати певні нейронні зв’язки.«Ми це бачимо на конкретних прикладах, коли учасники бойових дій, які на першому занятті не могли навіть натягнути тятиву, згодом самі дивуються своїй вправності», – додає Олег Дучимінський.У момент випуску стріли людина виплескує негативну енергію, переконаний він. А елементи змагання з присвоєнням медалей за точність залишають лише позитивні емоції.

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