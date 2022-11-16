Як у Луцьку стрільбою з лука реабілітують військових. ФОТО

Як у Луцьку стрільбою з лука реабілітують військових. ФОТО
У клубі зі стрільби з лука "Луцькі соколи" проходять реабілітацію військовослужбовці. Адже цей вид спорту сприяє фізичному та психологічному відновленню учасників бойових дій.

Про це розповіли у військовій частині 1141 Національної гвардії України м. Луцьк.

«Стріляти з лука важче, ніж з автомата, – каже нацгвардієць Степан. – Потрібна більша концентрація. Зате з цих занять виходиш із вільною головою, на позитиві».

Степан – один із нацгвардійців, які проходять реабілітацію в медичних закладах Луцька. За словами самих воїнів НГУ, бажання влучити в мішень викликає здоровий азарт, дозволяє побути в цьому позитивному моменті, забувши про всі проблеми.

Тренер-викладач клубу «Луцькі соколи» Олег Дучимінський у цьому спорті з дитинства. З осені минулого року одним із напрямків діяльності його клубу стали регулярні заняття з військовослужбовцями, яких направляють лікувальні заклади.

Стрільба з лука є далеко не простою вправою, але тим вона і цінна, пояснює він:

«Це складно-координаційний вид спорту. Треба одночасно контролювати багато м’язів: тримати стійку, утримувати в правильному положенні обидві руки, контролювати прицілювання і випуск стріли. До того ж тут працює дрібна моторика пальців. Тому мозок вмикається одночасно на дуже багато функцій».

За словами тренера, це особливо корисно для тих військовослужбовців, які отримали контузії, оскільки вправи стрільби з лука дозволяють відновлювати певні нейронні зв’язки.

«Ми це бачимо на конкретних прикладах, коли учасники бойових дій, які на першому занятті не могли навіть натягнути тятиву, згодом самі дивуються своїй вправності», – додає Олег Дучимінський.

У момент випуску стріли людина виплескує негативну енергію, переконаний він. А елементи змагання з присвоєнням медалей за точність залишають лише позитивні емоції.

Як у Луцьку стрільбою з лука реабілітують військових. ФОТО


Як у Луцьку стрільбою з лука реабілітують військових. ФОТО


Як у Луцьку стрільбою з лука реабілітують військових. ФОТО



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Теги: стрільба з лука, реабілітація, Луцьк
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