На Волині помер 51-річний начальник військкомату

На Волині помер 51-річний начальник військкомату
Помер начальник Четвертого відділу Ковельського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки підполковник Матвійчук Василь Онофрійович.

Про це повідомляє Волинський обласний ТЦК та СП.

Серце чоловіка зупинилося 10 травня 2023 року на 51 році життя.

"Світла та вічна пам’ять нашому колезі, професіоналу своєї справи, надійному товаришу, доброзичливій та високопорядній людині. Пам’ять про Василя Онофрійовича назавжди житиме в серцях тих, хто служив поруч із ним довгі роки. Висловлюємо щирі співчуття і розділяємо біль втрати з рідними та близькими покійного", - йдеться у дописі.

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