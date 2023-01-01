На Волині помер 51-річний начальник військкомату

Матвійчук Василь Онофрійович.



Про це



Серце чоловіка зупинилося 10 травня 2023 року на 51 році життя.



"Світла та вічна пам’ять нашому колезі, професіоналу своєї справи, надійному товаришу, доброзичливій та високопорядній людині. Пам’ять про Василя Онофрійовича назавжди житиме в серцях тих, хто служив поруч із ним довгі роки. Висловлюємо щирі співчуття і розділяємо біль втрати з рідними та близькими покійного", - йдеться у дописі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Помер начальник Четвертого відділу Ковельського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки підполковникПро це повідомляє Волинський обласний ТЦК та СП.Серце чоловіка зупинилося 10 травня 2023 року на 51 році життя."Світла та вічна пам’ять нашому колезі, професіоналу своєї справи, надійному товаришу, доброзичливій та високопорядній людині. Пам’ять про Василя Онофрійовича назавжди житиме в серцях тих, хто служив поруч із ним довгі роки. Висловлюємо щирі співчуття і розділяємо біль втрати з рідними та близькими покійного", - йдеться у дописі.

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