Дорога устелена квітами: на Волині зустріли загиблого Героя Олександра Жипу
Сьогодні, 12:25
У селі Мельники, що на Волині, навколішки зустріли загиблого Героя Олександра Жипу.
Про це повідомили у Шацькій селищній раді.
«Мельники зустріли загиблого Героя Олександра Жипу, який поліг захищаючи Україну», – йдеться у дописі.
Нагадаємо, 6 травня під час виконання службових обов’язків загинув військовослужбовець Олександр Жипа.
Олександр був призваний по мобілізації Ковельським РТЦК та СП 19 серпня 2022 року. Перебував на посаді відповідального виконавця прикордонного оперативно-розшукового відділу. Загинув на Херсонщині.
В захисника залишилися дружина та двоє дітей.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у Шацькій селищній раді.
«Мельники зустріли загиблого Героя Олександра Жипу, який поліг захищаючи Україну», – йдеться у дописі.
Нагадаємо, 6 травня під час виконання службових обов’язків загинув військовослужбовець Олександр Жипа.
Олександр був призваний по мобілізації Ковельським РТЦК та СП 19 серпня 2022 року. Перебував на посаді відповідального виконавця прикордонного оперативно-розшукового відділу. Загинув на Херсонщині.
В захисника залишилися дружина та двоє дітей.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Очільниця Полтавського райсуду співпрацювала з фсб рф, – СБУ
Сьогодні, 12:40
Дорога устелена квітами: на Волині зустріли загиблого Героя Олександра Жипу
Сьогодні, 12:25
Чиновника з Волині виправдали у справі про отримання хабара
Сьогодні, 12:15
На Волині помер 51-річний начальник військкомату
Сьогодні, 11:47
Медіа