Дорога устелена квітами: на Волині зустріли загиблого Героя Олександра Жипу

Дорога устелена квітами: на Волині зустріли загиблого Героя Олександра Жипу
У селі Мельники, що на Волині, навколішки зустріли загиблого Героя Олександра Жипу.

Про це повідомили у Шацькій селищній раді.

«Мельники зустріли загиблого Героя Олександра Жипу, який поліг захищаючи Україну», – йдеться у дописі.

Нагадаємо, 6 травня під час виконання службових обов’язків загинув військовослужбовець Олександр Жипа.

Олександр був призваний по мобілізації Ковельським РТЦК та СП 19 серпня 2022 року. Перебував на посаді відповідального виконавця прикордонного оперативно-розшукового відділу. Загинув на Херсонщині.

В захисника залишилися дружина та двоє дітей.

Дорога устелена квітами: на Волині зустріли загиблого Героя Олександра Жипу


Дорога устелена квітами: на Волині зустріли загиблого Героя Олександра Жипу


Дорога устелена квітами: на Волині зустріли загиблого Героя Олександра Жипу


Дорога устелена квітами: на Волині зустріли загиблого Героя Олександра Жипу





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Теги: війна, Росія, Україна
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