Дорога устелена квітами: на Волині зустріли загиблого Героя Олександра Жипу

Олександра Жипу.



Про це повідомили у Шацькій селищній раді.



«Мельники зустріли загиблого Героя Олександра Жипу, який поліг захищаючи Україну», – йдеться у дописі.



Нагадаємо, 6 травня



Олександр був призваний по мобілізації Ковельським РТЦК та СП 19 серпня 2022 року. Перебував на посаді відповідального виконавця прикордонного оперативно-розшукового відділу. Загинув на Херсонщині.



В захисника залишилися дружина та двоє дітей.

























Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Мельники, що на Волині, навколішки зустріли загиблого ГерояПро це повідомили у Шацькій селищній раді.«Мельники зустріли загиблого Героя Олександра Жипу, який поліг захищаючи Україну», – йдеться у дописі.Нагадаємо, 6 травня під час виконання службових обов’язків загинув військовослужбовець Олександр Жипа.Олександр був призваний по мобілізації Ковельським РТЦК та СП 19 серпня 2022 року. Перебував на посаді відповідального виконавця прикордонного оперативно-розшукового відділу. Загинув на Херсонщині.В захисника залишилися дружина та двоє дітей.

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