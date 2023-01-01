З-під Бахмута втекла ціла бригада Міноборони росії





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"Повідомлення Пригожина про втечу 72-ї окремої мотострілецької бригади ЗС РФ з-під Бахмута та "500 трупів" росіян, які там залишились, відповідає дійсності. Третя штурмова бригада дякує за розголос нашого успіху на фронті", - йдеться в дописі військових.



Також військові повідомили, що за дві доби на південно-західних околицях міста штурмовики 3-ої ОШБр у складі тактичної групи "Азов" ліквідували 64 окупанта, дані про ліквідацію ще 87 уточнюються. Як зазначає бригада, серед усіх них є і "вагнерівці".



Крім того, захисники взяли у полон п’ятьох росіян, а також знищили декілька складів з БК ворога, міномети та "не один БМП".



Зазначимо, 9 травня засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що один із підрозділів Збройних сил РФ залишив свої позиції в районі Бахмута Донецької області. Пригожин стверджував: "втекли всі і оголили фронт завширшки майже два кілометри і глибиною 500 метрів".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ЗСУ підтвердили заяву очільника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, що з-під Бахмута втекла 72 окрема мотострілецька бригада Збройних сил росії.Про це повідомляє 3-тя окрема штурмова бригада у телеграмі."Повідомлення Пригожина про втечу 72-ї окремої мотострілецької бригади ЗС РФ з-під Бахмута та "500 трупів" росіян, які там залишились, відповідає дійсності. Третя штурмова бригада дякує за розголос нашого успіху на фронті", - йдеться в дописі військових.Також військові повідомили, що за дві доби на південно-західних околицях міста штурмовики 3-ої ОШБр у складі тактичної групи "Азов" ліквідували 64 окупанта, дані про ліквідацію ще 87 уточнюються. Як зазначає бригада, серед усіх них є і "вагнерівці".Крім того, захисники взяли у полон п’ятьох росіян, а також знищили декілька складів з БК ворога, міномети та "не один БМП".Зазначимо, 9 травня засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що один із підрозділів Збройних сил РФ залишив свої позиції в районі Бахмута Донецької області. Пригожин стверджував: "втекли всі і оголили фронт завширшки майже два кілометри і глибиною 500 метрів".

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