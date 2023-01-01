Митрополит Епіфаній звершив молебень у храмі на Волині, громада якого разом із священником перейшла до ПЦУ

Митрополит Епіфаній звершив молебень у храмі на Волині, громада якого разом із священником перейшла до ПЦУ
У вівторок, 9 травня 2023 року, митрополит Епіфаній, перебуваючи із візитом на Волині, відвідав ставропігійний храм на честь святих рівноапостольних Кирила і Мефодія, що у місті Нововолинську, та звершив молебень за Україну.

Громада храму разом із настоятелем приєдналася до Православної Церкви України. Про це повідомили у Володимир-Волинській єпархії Православної Церкви України.

«Під час відправи лунали молитовні прохання за захисників України, за владу і наш народ та за спокій душ усіх полеглих оборонців Батьківщини і мирних жителів. Також блаженнійший митрополит Епіфаній возніс молитву про звільнення України від нашестя чужинців», - повідомили у дописі.

Також владика вручив іменний хрест Предстоятеля настоятелю храму протоієрею Олександру та відзначив меценатів високими церковними нагородами.

Митрополит Епіфаній звершив молебень у храмі на Волині, громада якого разом із священником перейшла до ПЦУ


Митрополит Епіфаній звершив молебень у храмі на Волині, громада якого разом із священником перейшла до ПЦУ


Митрополит Епіфаній звершив молебень у храмі на Волині, громада якого разом із священником перейшла до ПЦУ

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Теги: Епіфаній, ПЦУ, Волинь
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