Митрополит Епіфаній звершив молебень у храмі на Волині, громада якого разом із священником перейшла до ПЦУ
Сьогодні, 09:45
У вівторок, 9 травня 2023 року, митрополит Епіфаній, перебуваючи із візитом на Волині, відвідав ставропігійний храм на честь святих рівноапостольних Кирила і Мефодія, що у місті Нововолинську, та звершив молебень за Україну.
Громада храму разом із настоятелем приєдналася до Православної Церкви України. Про це повідомили у Володимир-Волинській єпархії Православної Церкви України.
«Під час відправи лунали молитовні прохання за захисників України, за владу і наш народ та за спокій душ усіх полеглих оборонців Батьківщини і мирних жителів. Також блаженнійший митрополит Епіфаній возніс молитву про звільнення України від нашестя чужинців», - повідомили у дописі.
Також владика вручив іменний хрест Предстоятеля настоятелю храму протоієрею Олександру та відзначив меценатів високими церковними нагородами.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Громада храму разом із настоятелем приєдналася до Православної Церкви України. Про це повідомили у Володимир-Волинській єпархії Православної Церкви України.
«Під час відправи лунали молитовні прохання за захисників України, за владу і наш народ та за спокій душ усіх полеглих оборонців Батьківщини і мирних жителів. Також блаженнійший митрополит Епіфаній возніс молитву про звільнення України від нашестя чужинців», - повідомили у дописі.
Також владика вручив іменний хрест Предстоятеля настоятелю храму протоієрею Олександру та відзначив меценатів високими церковними нагородами.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Волинські митники затримали громадян, які намагалися провезти через кордон дві валізи з грошима
Сьогодні, 09:55
Митрополит Епіфаній звершив молебень у храмі на Волині, громада якого разом із священником перейшла до ПЦУ
Сьогодні, 09:45
Яка зарплата у селищного голови Шацька та його заступників
Сьогодні, 09:35
З-під Бахмута втекла ціла бригада Міноборони росії
Сьогодні, 09:15
Курс валют у Луцьку 10 травня
Сьогодні, 09:05
Медіа