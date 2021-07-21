Волинські митники затримали громадян, які намагалися провезти через кордон дві валізи з грошима

Волинські митники у пункті пропуску "Устилуг-Зосін" викрили громадян України, які намагалися незаконно перевезти через кордон понад 2 мільйони гривень.Про це повідомляє Волинська митниця.Валюта була спакована у дві дорожні валізи, а виявлена у ході митного огляду багажу в легковому авто, яким водій та його пасажирка в'їжджали на територію України, обравши смугу руху "зелений коридор".Вибір каналу, позначеного символами зеленого кольору, означає декларування шляхом вчинення дії про те, що переміщувані через кордон товари не підлягають письмовому заявленню, оподаткуванню і не підпадають під встановлені законодавством заборони чи обмеження. У той же час, відповідно до статті 8 Закону України "Про валюту і валютні операції" визначено, що транскордонне переміщення фізичними особами валютних цінностей в сумі, що перевищує еквівалент 10 тисяч Євро, підлягає письмовому декларуванню митним органам.Під час складання протоколу про порушення митних правил врахували, що на дату переміщення валюти еквівалент 10 тисяч Євро за курсом Нацбанку України становив 402602 гривні. Однак у валізах двох подорожніх містилося майже 3 мільйони гривень. Різниця між дозволеною до переміщення без письмового декларування та наявною готівковою валютою становила 2 млн 172 тис грн.Недекларування валютних цінностей, що переміщуються громадянами через митний кордон України, в сумі, що перевищує дозволену законодавством України для їх переміщення без письмового декларування, тягне за собою відповідальність, що передбачена частиною 1 статті 471 Митного кодексу.У лютому минулого року законодавці пом'якшили санкції цієї статті за рішенням Конституційного суду України. Якщо раніше уся "надмірна" валюта підлягала конфіскації, то нині за таке порушення карають штрафом у розмірі 20 відсотків суми, що перевищує дозволену "норму". Отже, сума накладеного Волинською митницею адміністративного стягнення після завершення провадження у справі, становитиме майже 345 тисяч гривень.