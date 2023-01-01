Яка зарплата у селищного голови Шацька та його заступників





Відповідну інформацію



Селищному голові Сергію Карпуку минуло року нарахували майже пів мільйона гривень за його роботу. Таким чином середньомісячна зарплата очільника Шацька складає майже 40 тисяч. Найбільш продуктивними в роботі для нього були липень, адже тоді він отримав понад 70 тисяч, та грудень, за який йому виплати майже 65 тисяч.







Секретар Шацької селищної ради Богдан Тимошук у 2022 році отримав за свою працю майже 390 тисяч гривень. Найпліднішими в роботі для чиновника були серпень та грудень минулого року. Тоді за перший місяць він отримав трохи менше як 60 тисяч, а за другий – понад 46 тисяч. У середньому за місяць йому нараховували понад 32 тисячі гривень.







Заступниця голови селища Людмила Єрофєєва за минулий рік заробила більше як 412 тисяч гривень. Таким чином її середньомісячна зарплата склала майже 35 тисяч гривень. Найбільше їй нарахували у грудні – понад 47 тисяч.







Ще одній заступниці очільника Шацької громади Ользі Сахарук у 2022 році нарахували понад 496 тисяч гривень. Найбільше роботу чиновниці оцінили у серпні минулого року. Тоді за плідну працю вона отримала понад 60 тисяч. У середньому за кожен місяць 2022 року жінка отримувала майже 34 тисячі гривень.







Керуючий справами у селищній раді Олександр Бебко за минулорічні місяці роботи отримав трохи більше як 403 тисячі гривень. В середньому він отримував понад 33 тисячі щомісячно. Найбільше йому платили у вересні 2022 року, адже тоді чиновнику нарахували понад 48 тисяч гривень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У 2022 році на зарплату керівництва Шацької територіальної громади загалом витратили майже 2 мільйони 100 тисяч гривень. Тільки на заробітну плату селищного голови пішло трохи менше як 500 тисяч.Відповідну інформацію «Конкурент» отримав у відповідь на інформаційний запит.Селищному головіминуло року нарахували майже пів мільйона гривень за його роботу. Таким чином середньомісячна зарплата очільника Шацька складає майже 40 тисяч. Найбільш продуктивними в роботі для нього були липень, адже тоді він отримав понад 70 тисяч, та грудень, за який йому виплати майже 65 тисяч.Секретар Шацької селищної радиу 2022 році отримав за свою працю майже 390 тисяч гривень. Найпліднішими в роботі для чиновника були серпень та грудень минулого року. Тоді за перший місяць він отримав трохи менше як 60 тисяч, а за другий – понад 46 тисяч. У середньому за місяць йому нараховували понад 32 тисячі гривень.Заступниця голови селищаза минулий рік заробила більше як 412 тисяч гривень. Таким чином її середньомісячна зарплата склала майже 35 тисяч гривень. Найбільше їй нарахували у грудні – понад 47 тисяч.Ще одній заступниці очільника Шацької громадиу 2022 році нарахували понад 496 тисяч гривень. Найбільше роботу чиновниці оцінили у серпні минулого року. Тоді за плідну працю вона отримала понад 60 тисяч. У середньому за кожен місяць 2022 року жінка отримувала майже 34 тисячі гривень.Керуючий справами у селищній радіза минулорічні місяці роботи отримав трохи більше як 403 тисячі гривень. В середньому він отримував понад 33 тисячі щомісячно. Найбільше йому платили у вересні 2022 року, адже тоді чиновнику нарахували понад 48 тисяч гривень.

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