За добу ЗСУ ліквідували 690 окупантів
Сьогодні, 08:55
Минулої доби, 9 травня, наші захисники ліквідували 690 окупантів.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.05.23 орієнтовно склали:
- особового складу 196310 (+690) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3736 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7275 (+18) од,
- артилерійських систем – 3039 (+8) од,
- РСЗВ – 555 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 308 (+1) од,
- літаків – 308 (+0) од,
- гелікоптерів – 294 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2624 (+6),
- крилаті ракети ‒ 970 (+15),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5974 (+5) од,
- спеціальна техніка ‒ 389 (+1).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.05.23 орієнтовно склали:
- особового складу 196310 (+690) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3736 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7275 (+18) од,
- артилерійських систем – 3039 (+8) од,
- РСЗВ – 555 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 308 (+1) од,
- літаків – 308 (+0) од,
- гелікоптерів – 294 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2624 (+6),
- крилаті ракети ‒ 970 (+15),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5974 (+5) од,
- спеціальна техніка ‒ 389 (+1).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
З-під Бахмута втекла ціла бригада Міноборони росії
Сьогодні, 09:15
Курс валют у Луцьку 10 травня
Сьогодні, 09:05
За добу ЗСУ ліквідували 690 окупантів
Сьогодні, 08:55
Nokia надала Wi-Fi роутери для громад з Волині
Сьогодні, 08:35
Медіа