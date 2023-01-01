За добу ЗСУ ліквідували 690 окупантів





Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.05.23 орієнтовно склали:



- особового складу 196310 (+690) осіб ліквідовано,

- танків ‒ 3736 (+2) од,

- бойових броньованих машин ‒ 7275 (+18) од,

- артилерійських систем – 3039 (+8) од,

- РСЗВ – 555 (+1) од,

- засоби ППО ‒ 308 (+1) од,

- літаків – 308 (+0) од,

- гелікоптерів – 294 (+0) од,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2624 (+6),

- крилаті ракети ‒ 970 (+15),

- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

- автомобільної техніки та автоцистерн – 5974 (+5) од,

- спеціальна техніка ‒ 389 (+1).





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Минулої доби, 9 травня, наші захисники ліквідували 690 окупантів.Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.05.23 орієнтовно склали:- особового складу 196310 (+690) осіб ліквідовано,- танків ‒ 3736 (+2) од,- бойових броньованих машин ‒ 7275 (+18) од,- артилерійських систем – 3039 (+8) од,- РСЗВ – 555 (+1) од,- засоби ППО ‒ 308 (+1) од,- літаків – 308 (+0) од,- гелікоптерів – 294 (+0) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2624 (+6),- крилаті ракети ‒ 970 (+15),- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн – 5974 (+5) од,- спеціальна техніка ‒ 389 (+1).

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