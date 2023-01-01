За добу ЗСУ ліквідували 690 окупантів

За добу ЗСУ ліквідували 690 окупантів
Минулої доби, 9 травня, наші захисники ліквідували 690 окупантів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.05.23 орієнтовно склали:

- особового складу 196310 (+690) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3736 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7275 (+18) од,
- артилерійських систем – 3039 (+8) од,
- РСЗВ – 555 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 308 (+1) од,
- літаків – 308 (+0) од,
- гелікоптерів – 294 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2624 (+6),
- крилаті ракети ‒ 970 (+15),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5974 (+5) од,
- спеціальна техніка ‒ 389 (+1).

За добу ЗСУ ліквідували 690 окупантів

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Генштаб, ситуація на фронті
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Квітка, як і людина, має душу». На Волині розпочався фестиваль тюльпанів. ФОТО
Більшість наративів білоруської пропаганди співзвучні з кремлівськими, – експертка. ІНТЕРВ'Ю
«Напишіть Амінь». Як китайська секта вербує людей у фейсбуці, маніпулюючи емоційними дописами про війну
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
З-під Бахмута втекла ціла бригада Міноборони росії
Сьогодні, 09:15
Курс валют у Луцьку 10 травня
Сьогодні, 09:05
За добу ЗСУ ліквідували 690 окупантів
Сьогодні, 08:55
Яка ситуація на фронті станом на ранок 10 травня. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 08:47
Nokia надала Wi-Fi роутери для громад з Волині
Сьогодні, 08:35
Схожі новини
Яка ситуація на фронті станом на ранок 10 травня. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ Яка ситуація на фронті станом на ранок 10 травня. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 08:47
Протягом доби ворог вів безуспішні наступальні дії у місті Бахмут. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ Протягом доби ворог вів безуспішні наступальні дії у місті Бахмут. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
09 травень, 18:35
Уночі окупанти атакували Україну 35 ударними БпЛА, усі дрони знищені Уночі окупанти атакували Україну 35 ударними БпЛА, усі дрони знищені
08 травень, 08:35
Яка ситуація на усіх напрямках фронту станом на вечір 5 травня. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ Яка ситуація на усіх напрямках фронту станом на вечір 5 травня. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
05 травень, 18:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинські митники затримали громадян, які намагалися провезти через кордон дві валізи з грошима
Сьогодні, 09:55
 0
Митрополит Епіфаній звершив молебень у храмі на Волині, громада якого разом із священником перейшла до ПЦУ
Сьогодні, 09:45
 0
Яка зарплата у селищного голови Шацька та його заступників
Сьогодні, 09:35
 0
З-під Бахмута втекла ціла бригада Міноборони росії
Сьогодні, 09:15
 0
Курс валют у Луцьку 10 травня
Сьогодні, 09:05
 0
Медіа
відео
1/8