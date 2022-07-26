Nokia надала Wi-Fi роутери для громад з Волині

Nokia надала Wi-Fi роутери для громад з Волині
Володимир-Волинська міська територіальна та Нововолинська міська громада стали одними з тих, які днями отримали Wi-Fi роутери від компанії «Nokia» за сприяння міжнародної благодійної організації “Фонд Східна Європа”, Міністерства цифрової трансформації України та Волинської ОВА.

Про це повідомили на сайтах громад.

Вісім мережевих пристроїв, які передали Володимирській громаді, будуть встановлені в укриттях навчальних та медичних закладів, а саме: у дошкільних навчальних закладах громади, а також у гімназії села Ласків і стоматологічній поліклініці та територіальному медичному об’єднанні. Загалом 291 маршрутизатор розподілений між 45-ма громадами Волинської області.

Нововолинська громада отримала 10 Wi-Fi роутерів “Nokia”.
Wi-Fi роутери будуть встановлені в укриттях садочків №3, №4, №6, №8, №9, ліцеях №5, №7, Грядівському ліцеї та Грибовицькій гімназії імені Iгоря Кантора. Один роутер передадуть у Нововолинську центральну міську лікарню.

Завдяки цій техніці, ще більше школярів Волині зможуть навчатися і бути на зв’язку з батьками під час повітряної тривоги. Окрім того, надзвичайно важливо забезпечити медустанови області безперебійним та безплатним інтернет-покриттям.

У громадах висловили вдячність Міністерству цифрової трансформації України та компанії «Nokia» за надану допомогу.

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Теги: Волинь, Володимир, допомога, Нокіа, роутери
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