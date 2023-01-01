Волинські тероборонівці на сході України з укупорки для боєприпасів зробили годівничку для птахів

Волинські тероборонівці на сході України з укупорки для боєприпасів зробили годівничку для птахів
Бійці волинської бригади на Сході України виготовили годівничку для птахів з герметичної укупорки для боєприпасів.

Про це пише на своїй сторінці у фейсбуці 100 бригада ТрО.

"Схід України. Годівничка для птахів, виготовлена українськими бійцями з герметичної укупорки для боєприпасів (на армійському жаргоні цю металеву коробку ще називають «цинком», або ж «консервою з патронами»)", - йдеться у дописі.

Навіть перебуваючи в самісінькому епіцентрі війни – у якому кожен день є такою собі лотереєю – наші воїни не забувають, що це їхня рідна земля.

"Потрощена, спалена, сплюндрована клятим ворогом – але наша українська земля. І ми її неодмінно відродимо після Перемоги!", - зазначають захисники.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: війна, Росія, Україна, 100 бригада ТрО
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Квітка, як і людина, має душу». На Волині розпочався фестиваль тюльпанів. ФОТО
Більшість наративів білоруської пропаганди співзвучні з кремлівськими, – експертка. ІНТЕРВ'Ю
«Напишіть Амінь». Як китайська секта вербує людей у фейсбуці, маніпулюючи емоційними дописами про війну
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Nokia надала Wi-Fi роутери для громад з Волині
Сьогодні, 08:35
Волинські тероборонівці на сході України з укупорки для боєприпасів зробили годівничку для птахів
Сьогодні, 07:33
Водіям таксі та маршруток заборонили вмикати музику під час поїздок
Сьогодні, 06:31
Волинські студенти віддали призовий фонд змагань для ЗСУ
Сьогодні, 05:28
Волиняни відправили на фронт 4 автівки, 3 квадроцикли, бензопили, генератори та іншу допомогу
Сьогодні, 03:41
Схожі новини
На Волині судять буковинця, який служив у російській армії, коли та воювала проти України. ВІДЕО На Волині судять буковинця, який служив у російській армії, коли та воювала проти України. ВІДЕО
09 травень, 22:13
Одну з ракет, які летіли на Київ, збив «Іглою» 20-річний нацгвардієць. ФОТО Одну з ракет, які летіли на Київ, збив «Іглою» 20-річний нацгвардієць. ФОТО
09 травень, 19:10
На Волині попрощалися із Героєм Сергієм Якимцем, який помер від важкого поранення На Волині попрощалися із Героєм Сергієм Якимцем, який помер від важкого поранення
09 травень, 18:55
Війна забрала життя Героя з Волині Олександра Жипи Війна забрала життя Героя з Волині Олександра Жипи
09 травень, 16:55
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Nokia надала Wi-Fi роутери для громад з Волині
Сьогодні, 08:35
 0
Волинські тероборонівці на сході України з укупорки для боєприпасів зробили годівничку для птахів
Сьогодні, 07:33
 0
Водіям таксі та маршруток заборонили вмикати музику під час поїздок
Сьогодні, 06:31
 0
Волинські студенти віддали призовий фонд змагань для ЗСУ
Сьогодні, 05:28
 0
Волиняни відправили на фронт 4 автівки, 3 квадроцикли, бензопили, генератори та іншу допомогу
Сьогодні, 03:41
 0
Медіа
відео
1/8