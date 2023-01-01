Волинські тероборонівці на сході України з укупорки для боєприпасів зробили годівничку для птахів
Сьогодні, 07:33
Бійці волинської бригади на Сході України виготовили годівничку для птахів з герметичної укупорки для боєприпасів.
Про це пише на своїй сторінці у фейсбуці 100 бригада ТрО.
"Схід України. Годівничка для птахів, виготовлена українськими бійцями з герметичної укупорки для боєприпасів (на армійському жаргоні цю металеву коробку ще називають «цинком», або ж «консервою з патронами»)", - йдеться у дописі.
Навіть перебуваючи в самісінькому епіцентрі війни – у якому кожен день є такою собі лотереєю – наші воїни не забувають, що це їхня рідна земля.
"Потрощена, спалена, сплюндрована клятим ворогом – але наша українська земля. І ми її неодмінно відродимо після Перемоги!", - зазначають захисники.
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Про це пише на своїй сторінці у фейсбуці 100 бригада ТрО.
"Схід України. Годівничка для птахів, виготовлена українськими бійцями з герметичної укупорки для боєприпасів (на армійському жаргоні цю металеву коробку ще називають «цинком», або ж «консервою з патронами»)", - йдеться у дописі.
Навіть перебуваючи в самісінькому епіцентрі війни – у якому кожен день є такою собі лотереєю – наші воїни не забувають, що це їхня рідна земля.
"Потрощена, спалена, сплюндрована клятим ворогом – але наша українська земля. І ми її неодмінно відродимо після Перемоги!", - зазначають захисники.
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