Яка ситуація на фронті станом на ранок 10 травня. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ

Розпочався 441 день російської повномаштабної військової агресії проти України. Протягом доби 9 травня противник завдав 23 ракетних та 43 авіаційних ударів, 97 атак MLRS. Ворог використовував різні види ракет для ракетних атак, більшість з них перехопили українські захисники, але, на жаль, деякі влучили по цілям. Зокрема, 5х снарядів С-300 влучили по містах Куп'янськ, Слов'янськ, Краматорськ та Костянтинівка.Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по Україні залишається високою, адже ворог продовжує свою тактику терору.Основні зусилля противник зосереджує на сокирах Лимана, Бахмута, Авдіївці та Мар'їнки, здійснивши 46-х атак. Найзапекліші бої - за міста Бахмут і Мар'їнка.Волинь та Полісся сокири: без суттєвих змін.Сокири Сіверщини та Слобожанщини: противник обстріляв з артилерії населені пункти Хасичівка, Залізний Туман, Мурав'ї (Чернігівська область), Товстодубове, Бачівськ, Старі Вирки, Іскрисківщина, Вольфине, Юнаківка, Могриця, Попівка, Славгород (Сумська область), Гоптівка, Варварівка, Бугруватка, Огірцеве, Хатище, Плетенівка, Тихе, Мала Вовча, Бударки, Землянки, Вільхуватка Оке та Хатнє (Харківська область).Куп'янська вісь: противник намагався покращити тактичну ситуацію, проводячи наступальні операції поблизу населених пунктів Масютівка та Стельмахівка, без успіху. Окупанти обстріляли з артилерії та мінометів Кам'янку, Колодязне, Красне Перше, Фиголівку, Новомлинськ, Дворічну, Кіндрашівку, Лиман Перший, Табаївку (Харківська область) та Стельмахівку (Луганська область).Вісь Лиман: ворог провів невдалі наступ у околицях Білогорівки. Макіївку, Білогорівку, Веселе (Луганська область), Ямполівку та Спірне (Донецька область).Вісь Бахмута: противник продовжує просуватися. Протягом доби 9 травня проводив невдалі наступ у місті Бахмут, а також у бік населених пунктів Іванівське та Ступочки. Від ворожих обстрілів постраждали Оріхово-Василівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Ступочки, Залізне та Нью-Йорк (Донецька область).Вісь Авдіївки: противник не проводив жодних наступальних операцій. Російський літак завдав авіаудару в околицях Авдіївки. Окупанти обстріляли населені пункти Новокалинове, Авдіївка, Первомайське, Нетайлове, Карлівка (Донецька область).Вісь Мар'їнка: українські захисники відбили численні атаки ворога в околицях міста Мар'їнка. Водночас ворогом обстріляно Георгіївка (Донецька область) та інші населені пункти.Шахтарське вісь: протягом доби 9 травня ворог не проводив жодних наступальних операцій. Окупанти завдали авіаудару по околицях Великої Новосілки, обстріляли населені пункти Новомихайлівка, Водяне, Вугледар, Пречистівка, Велика Новосілка.Запорізька та херсонська сокири: противник тримається на обороні. Російські літаки завдали авіаудари по Оріхіву, Кізомису та Станіславу. Окупанти обстріляли населені пункти Времівка, Новопіль (Донецька область), Ольгівське, Полтавка, Малинівка, Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка, Оріхів, Новоданилівка, Новоандріївка, Степове, Кам'янське, Плавні (Запорізька область), Антонівка, Молодіжне, Зеленівка (Херсонська область).В Енергодарі російські окупанти організували так звану “евакуацію” для членів сімей працівників Запорізької АЕС. Проте працівників електростанції не випускають з міста.Так звана "влада", поставлені окупаційними військами, оголосили про евакуацію до баз відпочинку та готелів Бердянська та Кирилівки. Однак тих, хто домовився, вивезли до Ростовської області (Росія) та розмістили в наметовіУ Великій Білозерці ситуація була дещо іншою. Минулого тижня більшість колаборантів використали власні транспортні засоби, щоб виїхати до Криму.Впродовж доби 9 травня Повітряні сили України завдали 8х авіаційних ударів по зосередженню військ та військової техніки противника, а також 2х авіаційних ударів по зенітно-ракетним системам.За добу 9 травня українські захисники перехопили 6х БПЛА різного типу противника, 3х з них Shahed.Українські ракетно-артилерійські війська уразили 1 командний пункт, 4х зосередження військ, 2х артилерійські підрозділи на вогневих позиціях та 1х станцію електронного бою.