Водіям таксі та маршруток заборонили вмикати музику під час поїздок

Водіям таксі та маршруток заборонили вмикати музику під час поїздок
Кабінет міністрів змінив правила надання послуг пасажирського автомобільного транспорту.

У громадському транспорті обмежили використання музики. Про це повідомило Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури, - пише "Gazeta ua".

"Віднині водії автобусів мають право не допускати до салону пасажирів, які створюють шум за допомогою технічних пристроїв", ‒ сказали в уряді.

Також відтепер водіям заборонено вмикати в автобусах музику або фільми.

Це дозволено, якщо у салоні є навушники або ж на нерегулярних рейсах за згодою пасажирів.

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Нововведення стосуватимуться також таксі. Музику водії можуть вмикати тільки, якщо пасажир не заперечує.

"Постанову прийнято на виконання закону щодо підтримки національного музичного продукту та обмеження публічного використання музики держави-агресора, який Верховна Рада України підтримала влітку минулого року", ‒ повідомило міністерство.

Торік Верховна Рада ухвалила закон, який забороняє російську музику на телебаченні, радіо, розважальних закладах, школах, громадському транспорті, готелях, ресторанах, у кіно та іншому публічному просторі.

У парламенті працювали над законопроєктом про заборону акустичного насильства у громадському транспорті.

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Теги: громадський транспорт, Луцьк, Україна, Кабінет міністрів України
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