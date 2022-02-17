Водіям таксі та маршруток заборонили вмикати музику під час поїздок





У громадському транспорті обмежили використання музики. Про це повідомило Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури, - пише



"Віднині водії автобусів мають право не допускати до салону пасажирів, які створюють шум за допомогою технічних пристроїв", ‒ сказали в уряді.



Також відтепер водіям заборонено вмикати в автобусах музику або фільми.



Це дозволено, якщо у салоні є навушники або ж на нерегулярних рейсах за згодою пасажирів.



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Нововведення стосуватимуться також таксі. Музику водії можуть вмикати тільки, якщо пасажир не заперечує.



"Постанову прийнято на виконання закону щодо підтримки національного музичного продукту та обмеження публічного використання музики держави-агресора, який Верховна Рада України підтримала влітку минулого року", ‒ повідомило міністерство.



Торік Верховна Рада ухвалила закон, який забороняє російську музику на телебаченні, радіо, розважальних закладах, школах, громадському транспорті, готелях, ресторанах, у кіно та іншому публічному просторі.



У парламенті працювали над законопроєктом про заборону акустичного насильства у громадському транспорті.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Кабінет міністрів змінив правила надання послуг пасажирського автомобільного транспорту.У громадському транспорті обмежили використання музики. Про це повідомило Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури, - пише "Gazeta ua" "Віднині водії автобусів мають право не допускати до салону пасажирів, які створюють шум за допомогою технічних пристроїв", ‒ сказали в уряді.Також відтепер водіям заборонено вмикати в автобусах музику або фільми.Це дозволено, якщо у салоні є навушники або ж на нерегулярних рейсах за згодою пасажирів.ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Для військових створили сервіс із відповідямиНововведення стосуватимуться також таксі. Музику водії можуть вмикати тільки, якщо пасажир не заперечує."Постанову прийнято на виконання закону щодо підтримки національного музичного продукту та обмеження публічного використання музики держави-агресора, який Верховна Рада України підтримала влітку минулого року", ‒ повідомило міністерство.Торік Верховна Рада ухвалила закон, який забороняє російську музику на телебаченні, радіо, розважальних закладах, школах, громадському транспорті, готелях, ресторанах, у кіно та іншому публічному просторі.У парламенті працювали над законопроєктом про заборону акустичного насильства у громадському транспорті.

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