Волиняни відправили на фронт 4 автівки, 3 квадроцикли, бензопили, генератори та іншу допомогу
Сьогодні, 03:41
Ківерцівська громада підготувала та відправила для 100 окремої бригади ТРО допомогу.
Про це повідомив начальник Волинської ОВА Юрій Погуляйко у фейсбуці.
Зокрема, очільник області подякував жителям жителям Ківерцівської громади за небайдужість.
«Сьогодні вкотре на передову поїхала велика партія допомоги для нашої 100 окремої бригади ТРО. 4 автівки, 3 квадроцикли, 20 EcoFlow (зарядні станції), 4 бензопили, генератори, мийки Керхер – усе це для волинських бійців. Придбати техніку та відправити на фронт вдалося завдяки небайдужим жителям, Ківерцівській міській раді та місцевому підприємству «Тростянецькі ковбаси» (керівник Сергій Мосійчук)», - йдеться у дописі.
Зокрема, два автомобілі придбали самі мешканці громади. Ківерцівська міська рада виділа кошти та закупила квадроцикли, зарядні станції, бензопили, генератори та мийки Керхер. Автівку марки Land Rover придбав для військових підприємець Сергій Мосійчук («Тростянецькі ковбаси»).
«Постійно перебуваю на зв’язку із командиром 100 бригади та знаю про їх потреби. Звичайно, що надаємо підтримку з обласного бюджету, але окрім цього – значний вклад приносять саме жителі Волині. Дякую кожному, хто таким чином наближає перемогу», - зазначив Юрій Погуляйко.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив начальник Волинської ОВА Юрій Погуляйко у фейсбуці.
Зокрема, очільник області подякував жителям жителям Ківерцівської громади за небайдужість.
«Сьогодні вкотре на передову поїхала велика партія допомоги для нашої 100 окремої бригади ТРО. 4 автівки, 3 квадроцикли, 20 EcoFlow (зарядні станції), 4 бензопили, генератори, мийки Керхер – усе це для волинських бійців. Придбати техніку та відправити на фронт вдалося завдяки небайдужим жителям, Ківерцівській міській раді та місцевому підприємству «Тростянецькі ковбаси» (керівник Сергій Мосійчук)», - йдеться у дописі.
Зокрема, два автомобілі придбали самі мешканці громади. Ківерцівська міська рада виділа кошти та закупила квадроцикли, зарядні станції, бензопили, генератори та мийки Керхер. Автівку марки Land Rover придбав для військових підприємець Сергій Мосійчук («Тростянецькі ковбаси»).
«Постійно перебуваю на зв’язку із командиром 100 бригади та знаю про їх потреби. Звичайно, що надаємо підтримку з обласного бюджету, але окрім цього – значний вклад приносять саме жителі Волині. Дякую кожному, хто таким чином наближає перемогу», - зазначив Юрій Погуляйко.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Волиняни відправили на фронт 4 автівки, 3 квадроцикли, бензопили, генератори та іншу допомогу
Сьогодні, 03:41
Волинська боксерка стала найкращою на турнірі в Чехії
Сьогодні, 02:17
«Допоможе перемогти»: США нададуть Україні новий пакет озброєння
Сьогодні, 01:15
10 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Добрі новини від Волинь Post за 9 травня
09 травень, 23:19
Медіа