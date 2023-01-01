Волиняни відправили на фронт 4 автівки, 3 квадроцикли, бензопили, генератори та іншу допомогу

Ківерцівська громада підготувала та відправила для 100 окремої бригади ТРО допомогу.Про це повідомив начальник Волинської ОВА Юрій Погуляйко у фейсбуці.Зокрема, очільник області подякував жителям жителям Ківерцівської громади за небайдужість.«Сьогодні вкотре на передову поїхала велика партія допомоги для нашої 100 окремої бригади ТРО. 4 автівки, 3 квадроцикли, 20 EcoFlow (зарядні станції), 4 бензопили, генератори, мийки Керхер – усе це для волинських бійців. Придбати техніку та відправити на фронт вдалося завдяки небайдужим жителям, Ківерцівській міській раді та місцевому підприємству «Тростянецькі ковбаси» (керівник Сергій Мосійчук)», - йдеться у дописі.Зокрема, два автомобілі придбали самі мешканці громади. Ківерцівська міська рада виділа кошти та закупила квадроцикли, зарядні станції, бензопили, генератори та мийки Керхер. Автівку марки Land Rover придбав для військових підприємець Сергій Мосійчук («Тростянецькі ковбаси»).«Постійно перебуваю на зв’язку із командиром 100 бригади та знаю про їх потреби. Звичайно, що надаємо підтримку з обласного бюджету, але окрім цього – значний вклад приносять саме жителі Волині. Дякую кожному, хто таким чином наближає перемогу», - зазначив Юрій Погуляйко.