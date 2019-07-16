Волинська боксерка стала найкращою на турнірі в Чехії
Сьогодні, 02:17
Спортсменка Тетяна Коб, яка представляє Волинь, вдало виступила на боксерському турнірі в Чехії.
Про це повідомляють на сторінці Федерації боксу Волині.
Елітний боксерський турнір "Grand Prix města Ústí nad Labem 2023" з 3 по 8 травня відбувався в місті Усті-над-Лабем.
У змаганнях приймали участь збірні команди з Аргентини, Англії, Бразилії, Чехії, Данії, Фінляндії, Франції, Ірландії, Кореї, Німеччини, Норвегії, Польщі, Швейцарії, Словаччини, Швеції, України, США, Уельсу
В складі Національної збірної команди України у в/к до 50 кг виступала ковельчанка Тетяна Коб, яка здобула три впевнені перемоги та посіла перше місце турніру.
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Про це повідомляють на сторінці Федерації боксу Волині.
Елітний боксерський турнір "Grand Prix města Ústí nad Labem 2023" з 3 по 8 травня відбувався в місті Усті-над-Лабем.
У змаганнях приймали участь збірні команди з Аргентини, Англії, Бразилії, Чехії, Данії, Фінляндії, Франції, Ірландії, Кореї, Німеччини, Норвегії, Польщі, Швейцарії, Словаччини, Швеції, України, США, Уельсу
В складі Національної збірної команди України у в/к до 50 кг виступала ковельчанка Тетяна Коб, яка здобула три впевнені перемоги та посіла перше місце турніру.
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