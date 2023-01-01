10 травня на Волині: гортаючи календар

10 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 10 травня, у світі відзначають День Єрусалима, а також День вітряка.

Сьогодні відзначають день ангела усі, хто носить імена Семен, Стефан, Йосип, Марія, Віталій. Вітаємо їх з іменинами, зичимо здоров’я, радості від життя й достатку.

10 травня на Волині в різні роки відбувалися різні події:

10 травня 1940 року – початок радіомовлення у Волинській області.

У цей день 1967-го за рішенням Колегії Міністерства культури України Торчинський краєзнавчий музей був удостоєний звання «Народний музей».

10 травня 1990 – відкриття в Луцьку духовного училища. Також у цей день у Луцьку була зареєстрована перша громада УАПЦ. Їй передали храм Воздвиження Хреста Господнього.

Цей день вважається датою появи однієї з перших в Україні громад Української автокефальної православної церкви.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

• Сьогодні не рекомендується пускати незнайомців у дім або в машину. Вважається, що разом з ними можна підпустити до себе нечисту силу.
• Взуття 10 травня краще не купувати.
• Цього дня усі сутички під забороною. Більш того, не можна навіть дивитися на тих, хто конфліктує і спостерігати за бійкою.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Луцьк, день народження
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Квітка, як і людина, має душу». На Волині розпочався фестиваль тюльпанів. ФОТО
Більшість наративів білоруської пропаганди співзвучні з кремлівськими, – експертка. ІНТЕРВ'Ю
«Напишіть Амінь». Як китайська секта вербує людей у фейсбуці, маніпулюючи емоційними дописами про війну
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
10 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Добрі новини від Волинь Post за 9 травня
09 травень, 23:19
Німецький концерн Rheinmetall хоче виробляти в Україні танки, системи ППО й боєприпаси
09 травень, 22:58
На Волині судять буковинця, який служив у російській армії, коли та воювала проти України. ВІДЕО
09 травень, 22:13
Тіло опізнали через 7 місяців: на Херсонщині загинув воїн з Волині Леонід Бубайло
09 травень, 21:35
Схожі новини
6 травня на Волині: гортаючи календар 6 травня на Волині: гортаючи календар
06 травень, 00:00
5 травня на Волині: гортаючи календар 5 травня на Волині: гортаючи календар
05 травень, 00:00
4 травня на Волині: гортаючи календар 4 травня на Волині: гортаючи календар
04 травень, 00:00
2 травня на Волині: гортаючи календар 2 травня на Волині: гортаючи календар
02 травень, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
10 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Добрі новини від Волинь Post за 9 травня
09 травень, 23:19
 0
Німецький концерн Rheinmetall хоче виробляти в Україні танки, системи ППО й боєприпаси
09 травень, 22:58
 0
На Волині судять буковинця, який служив у російській армії, коли та воювала проти України. ВІДЕО
09 травень, 22:13
 0
Тіло опізнали через 7 місяців: на Херсонщині загинув воїн з Волині Леонід Бубайло
09 травень, 21:35
 0
Медіа
відео
1/8