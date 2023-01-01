Німецький концерн Rheinmetall хоче виробляти в Україні танки, системи ППО й боєприпаси
09 травень, 22:58
Генеральний директор німецького концерну Rheinmetall Армін Паппергер повідомив, що його компанія хоче виробляти в Україні танки, системи ППО й боєприпаси. Він хотів би у майбутньому створити такі потужності.
Відповідну заяву Паппергер зробив у вівторок, 9 травня, у Дюссельдорфі. Про це пише Obozrevatel, посилаючись на німецьку газету Bild.
"Найбільша у Німеччині збройова компанія Rheinmetall бачить себе на правильному шляху до того, щоб у майбутньому виробляти танки, зенітні системи та боєприпаси в Україні", – сказано в повідомленні.
Паппергер зазначив, що зараз він намагається укласти певні угоди про співробітництво та створення спільних підприємств з українськими компаніями. Це може статися протягом найближчих тижнів.
Зазначається, що інвестуватиме в нові заводи наша держава.
"Таким чином ми даємо можливість Україні в середньостроковій і довгостроковій перспективі бути здатною захистити себе", – зазначив гендиректор концерну Rheinmetall.
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Відповідну заяву Паппергер зробив у вівторок, 9 травня, у Дюссельдорфі. Про це пише Obozrevatel, посилаючись на німецьку газету Bild.
"Найбільша у Німеччині збройова компанія Rheinmetall бачить себе на правильному шляху до того, щоб у майбутньому виробляти танки, зенітні системи та боєприпаси в Україні", – сказано в повідомленні.
Паппергер зазначив, що зараз він намагається укласти певні угоди про співробітництво та створення спільних підприємств з українськими компаніями. Це може статися протягом найближчих тижнів.
Зазначається, що інвестуватиме в нові заводи наша держава.
"Таким чином ми даємо можливість Україні в середньостроковій і довгостроковій перспективі бути здатною захистити себе", – зазначив гендиректор концерну Rheinmetall.
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