Німецький концерн Rheinmetall хоче виробляти в Україні танки, системи ППО й боєприпаси





Відповідну заяву Паппергер зробив у вівторок, 9 травня, у Дюссельдорфі. Про це пише



"Найбільша у Німеччині збройова компанія Rheinmetall бачить себе на правильному шляху до того, щоб у майбутньому виробляти танки, зенітні системи та боєприпаси в Україні", – сказано в повідомленні.



Паппергер зазначив, що зараз він намагається укласти певні угоди про співробітництво та створення спільних підприємств з українськими компаніями. Це може статися протягом найближчих тижнів.



Зазначається, що інвестуватиме в нові заводи наша держава.



"Таким чином ми даємо можливість Україні в середньостроковій і довгостроковій перспективі бути здатною захистити себе", – зазначив гендиректор концерну Rheinmetall.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Генеральний директор німецького концерну Rheinmetall Армін Паппергер повідомив, що його компанія хоче виробляти в Україні танки, системи ППО й боєприпаси. Він хотів би у майбутньому створити такі потужності.Відповідну заяву Паппергер зробив у вівторок, 9 травня, у Дюссельдорфі. Про це пише Obozrevatel , посилаючись на німецьку газету Bild."Найбільша у Німеччині збройова компанія Rheinmetall бачить себе на правильному шляху до того, щоб у майбутньому виробляти танки, зенітні системи та боєприпаси в Україні", – сказано в повідомленні.Паппергер зазначив, що зараз він намагається укласти певні угоди про співробітництво та створення спільних підприємств з українськими компаніями. Це може статися протягом найближчих тижнів.Зазначається, що інвестуватиме в нові заводи наша держава."Таким чином ми даємо можливість Україні в середньостроковій і довгостроковій перспективі бути здатною захистити себе", – зазначив гендиректор концерну Rheinmetall.

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