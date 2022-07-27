«Допоможе перемогти»: США нададуть Україні новий пакет озброєння

«Допоможе перемогти»: США нададуть Україні новий пакет озброєння
Міністерство оборони США оголосило про виділення нового пакету військової допомоги Україні на загальну суму 1,2 млрд доларів.

Про це повідомляє "Кореспондент".

Пакет допомоги спрямований на зміцнення ППО та забезпечення потреб ЗСУ в артилерійських снарядах.

Глава Міноборони України Олексій Рєзніков підкреслив, що "артилерійські боєприпаси, системи ППО допоможуть нам перемогти в цій битві".

Очільник Міноборони зазначив, що цей пакет військової допомоги на 1,2 млрд доларів - значний вклад у мир та безпеку європейського континенту.

"Дякую (міністру оборони США - ред.) Ллойду Остіну і всім американцям. Артилерійські боєприпаси, системи ППО та багато іншого допоможуть нам перемогти в цій битві", - підкреслив урядовець.

Нагадаємо, міністерство оборони США оголосило про виділення нового пакету військової допомоги Україні на загальну суму 1,2 млрд доларів.

До нового пакету увійдуть:

Додаткові системи ППО та боєприпаси;
Обладнання для інтеграції західних пускових установок, ракет і радарів із системами ППО України;
Боєприпаси для боротьби з безпілотниками;
Артилерійські снаряди 155 мм;
Послуги комерційних супутникових зображень;
Навчання, технічне обслуговування та підтримка.

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Теги: Україна, США, допомога, зброя, війна
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