«Допоможе перемогти»: США нададуть Україні новий пакет озброєння





Про це повідомляє



Пакет допомоги спрямований на зміцнення ППО та забезпечення потреб ЗСУ в артилерійських снарядах.



Глава Міноборони України Олексій Рєзніков підкреслив, що "артилерійські боєприпаси, системи ППО допоможуть нам перемогти в цій битві".



Очільник Міноборони зазначив, що цей пакет військової допомоги на 1,2 млрд доларів - значний вклад у мир та безпеку європейського континенту.



"Дякую (міністру оборони США - ред.) Ллойду Остіну і всім американцям. Артилерійські боєприпаси, системи ППО та багато іншого допоможуть нам перемогти в цій битві", - підкреслив урядовець.



Нагадаємо, міністерство оборони США оголосило про виділення нового пакету військової допомоги Україні на загальну суму 1,2 млрд доларів.



До нового пакету увійдуть:



Додаткові системи ППО та боєприпаси;

Обладнання для інтеграції західних пускових установок, ракет і радарів із системами ППО України;

Боєприпаси для боротьби з безпілотниками;

Артилерійські снаряди 155 мм;

Послуги комерційних супутникових зображень;

Навчання, технічне обслуговування та підтримка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністерство оборони США оголосило про виділення нового пакету військової допомоги Україні на загальну суму 1,2 млрд доларів.Про це повідомляє "Кореспондент" Пакет допомоги спрямований на зміцнення ППО та забезпечення потреб ЗСУ в артилерійських снарядах.Глава Міноборони України Олексій Рєзніков підкреслив, що "артилерійські боєприпаси, системи ППО допоможуть нам перемогти в цій битві".Очільник Міноборони зазначив, що цей пакет військової допомоги на 1,2 млрд доларів - значний вклад у мир та безпеку європейського континенту."Дякую (міністру оборони США - ред.) Ллойду Остіну і всім американцям. Артилерійські боєприпаси, системи ППО та багато іншого допоможуть нам перемогти в цій битві", - підкреслив урядовець.Нагадаємо, міністерство оборони США оголосило про виділення нового пакету військової допомоги Україні на загальну суму 1,2 млрд доларів.Додаткові системи ППО та боєприпаси;Обладнання для інтеграції західних пускових установок, ракет і радарів із системами ППО України;Боєприпаси для боротьби з безпілотниками;Артилерійські снаряди 155 мм;Послуги комерційних супутникових зображень;Навчання, технічне обслуговування та підтримка.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію