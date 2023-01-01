Волинські студенти віддали призовий фонд змагань для ЗСУ





Виграні гроші студенти віддали для військових, - йдеться на сайті



Згідно з інструкцією Еріка Путзіга, експерта з питань права та волонтера зі США, кожна команда мала п'ять хвилин, щоб виконати завдання, які складались з 13 елементів, кожен з яких мав три окремі характеристики. Всі чотири команди впоралися з головоломкою менш ніж за три хвилини, і - на превеликий подив пана Путціга - всі чотири команди впорались з завданням.



Після цього всі чотири команди вирішили передати свій призовий фонд - загалом 8 000 гривень - українським військовим.



Пан Путціг сказав: "Тепер я бачу, що майбутнє України в безпеці. З такою дружбою між українцями, розумними студентами і, що не менш важливо, їхніми великими серцями, Росія не тільки програє війну, але й Україна стане сильним і гідним членом Європейського Союзу та цивілізованих демократичних націй".

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