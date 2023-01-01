Волинські студенти віддали призовий фонд змагань для ЗСУ

Волинські студенти віддали призовий фонд змагань для ЗСУ
Студенти ВНУ та ЛНТУ, які навчаються на курсі "Законотворчість та демократичне врядування", що викладається спільно в університетах, об'єдналися для змаганні з "групування" та "впорядкування" законодавчих ініціатив/концепцій.

Виграні гроші студенти віддали для військових, - йдеться на сайті юридичного факультету ВНУ.

Згідно з інструкцією Еріка Путзіга, експерта з питань права та волонтера зі США, кожна команда мала п'ять хвилин, щоб виконати завдання, які складались з 13 елементів, кожен з яких мав три окремі характеристики. Всі чотири команди впоралися з головоломкою менш ніж за три хвилини, і - на превеликий подив пана Путціга - всі чотири команди впорались з завданням.

Після цього всі чотири команди вирішили передати свій призовий фонд - загалом 8 000 гривень - українським військовим.

Пан Путціг сказав: "Тепер я бачу, що майбутнє України в безпеці. З такою дружбою між українцями, розумними студентами і, що не менш важливо, їхніми великими серцями, Росія не тільки програє війну, але й Україна стане сильним і гідним членом Європейського Союзу та цивілізованих демократичних націй".

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Теги: ВНУ, ЛНТУ, гроші, благодійність, ЗСУ
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