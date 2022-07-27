США не дадуть Україні далекобійні ракети, як це планує зробити Британія

США не дадуть Україні далекобійні ракети, як це планує зробити Британія
Адміністрація президента Штатів Джо Байдена не планує наслідувати приклад Великої Британії у відправці ракет дальнього радіусу дії в Україну.

Про це з посиланням на Politico повідомляє Українська правда.

Видання зазначає, що США вважають цю проблему розв’язаною завдяки запланованій поставці з Великої Британії.

Лондон має намір відправити Києву ракети з дальністю дії 300 км.

Це такий самий радіус дальності, як у армійської тактичної ракетної системи, відомої як ATACMS, яку Вашингтон відмовився передати Україні.

Politico цитує американського чиновника, який сказав, що "наша політика щодо ATACMS не змінилася". Натомість він заявив, що США продовжуватимуть надавати Україні комплекси Patriot, боєприпаси і бронетехніку.

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Теги: зброя, США, Велика Британія
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