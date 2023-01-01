Росіяни обстріляли Вовчанськ: є загиблий





Про це Олег Синєгубов.



"Ворог з артилерії знову обстріляв мирних мешканців у м. Вовчанськ.

На жаль, внаслідок цього обстрілу загинув цивільний чоловік. Щирі співчуття рідним та близьким загиблого. За попередньою інформацією, під завалами ще може перебувати одна жінка. На місці працюють усі екстрені служби", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія 10 травня з артилерії обстріляла місто Вовчанськ Харківської області.Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації"Ворог з артилерії знову обстріляв мирних мешканців у м. Вовчанськ.На жаль, внаслідок цього обстрілу загинув цивільний чоловік. Щирі співчуття рідним та близьким загиблого. За попередньою інформацією, під завалами ще може перебувати одна жінка. На місці працюють усі екстрені служби", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що знайдена у лісі в Польщі ракета була запущена з російського літака

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