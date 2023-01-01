Росіяни обстріляли Вовчанськ: є загиблий

Росіяни обстріляли Вовчанськ: є загиблий
Росія 10 травня з артилерії обстріляла місто Вовчанськ Харківської області.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Ворог з артилерії знову обстріляв мирних мешканців у м. Вовчанськ.
На жаль, внаслідок цього обстрілу загинув цивільний чоловік. Щирі співчуття рідним та близьким загиблого. За попередньою інформацією, під завалами ще може перебувати одна жінка. На місці працюють усі екстрені служби", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що знайдена у лісі в Польщі ракета була запущена з російського літака.

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Теги: Вовчанськ, обстріл
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