Росіяни обстріляли Вовчанськ: є загиблий
Сьогодні, 14:11
Росія 10 травня з артилерії обстріляла місто Вовчанськ Харківської області.
Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
"Ворог з артилерії знову обстріляв мирних мешканців у м. Вовчанськ.
На жаль, внаслідок цього обстрілу загинув цивільний чоловік. Щирі співчуття рідним та близьким загиблого. За попередньою інформацією, під завалами ще може перебувати одна жінка. На місці працюють усі екстрені служби", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що знайдена у лісі в Польщі ракета була запущена з російського літака.
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Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
"Ворог з артилерії знову обстріляв мирних мешканців у м. Вовчанськ.
На жаль, внаслідок цього обстрілу загинув цивільний чоловік. Щирі співчуття рідним та близьким загиблого. За попередньою інформацією, під завалами ще може перебувати одна жінка. На місці працюють усі екстрені служби", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що знайдена у лісі в Польщі ракета була запущена з російського літака.
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