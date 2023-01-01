Кулеба про контрнаступ ЗСУ: якщо не звільнимо усі землі, готуватимемось до ще одного

Кулеба про контрнаступ ЗСУ: якщо не звільнимо усі землі, готуватимемось до ще одного
Сьогодні недоречно думати про майбутній український контрнаступ як про останній. Якщо не вдасться звільнити усі території - військові готуватимуться до наступної операції.

Про це пише РБК-Україна з посилання на слова міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби в інтерв'ю для Bild.

"Не думайте про цей контрнаступ як про останній, тому що ми не знаємо, що з нього вийде. І якщо ми досягнемо успіху в цьому контрнаступі й звільнимо наші території, то в кінці ви скажете: так, він був останній, а якщо ні, то це означає, що треба готуватися до наступного контрнаступу", - пояснив міністр.

Нагадаємо, що, за словами секретаря Ради національної безпеки й оборони України Олексія Данілова, остаточні рішення відносно термінів та напрямків контрнаступу ще не затверджені.

Як пояснив президент Володимир Зеленський, українські воїни будуть готові до контрнаступу, коли Україна отримає усе узгоджене з союзниками озброєння.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, контрнаступ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Були чутки про окупацію села і вивезення архівів»: як у прикордонних громадах Волині боролися із фейками. ІНТЕРВ’Ю
«Квітка, як і людина, має душу». На Волині розпочався фестиваль тюльпанів. ФОТО
Більшість наративів білоруської пропаганди співзвучні з кремлівськими, – експертка. ІНТЕРВ'Ю
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В «Устилузі» чоловік намагався підкупити інспектора, аби потрапити за кордон
Сьогодні, 14:40
Кулеба про контрнаступ ЗСУ: якщо не звільнимо усі землі, готуватимемось до ще одного
Сьогодні, 14:35
Росіяни обстріляли Вовчанськ: є загиблий
Сьогодні, 14:11
США не дадуть Україні далекобійні ракети, як це планує зробити Британія
Сьогодні, 13:45
Чому волиняни відмовляються від ID-карток та ідентифікаційного коду
Сьогодні, 13:20
Схожі новини
США зробили усе можливе для контрнаступу ЗСУ, Україна отримала 98% озброєння, – Кірбі США зробили усе можливе для контрнаступу ЗСУ, Україна отримала 98% озброєння, – Кірбі
05 травень, 09:57
Російським ЗМІ дали вказівку, як висвітлювати український контрнаступ Російським ЗМІ дали вказівку, як висвітлювати український контрнаступ
03 травень, 19:30
Україна готується піти в контрнаступ у травні, – NYT Україна готується піти в контрнаступ у травні, – NYT
25 квітень, 17:16
«Вийти на кордони 1991 року – цілком досяжне завдання цього року», – Буданов «Вийти на кордони 1991 року – цілком досяжне завдання цього року», – Буданов
24 квітень, 11:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В «Устилузі» чоловік намагався підкупити інспектора, аби потрапити за кордон
Сьогодні, 14:40
 0
Кулеба про контрнаступ ЗСУ: якщо не звільнимо усі землі, готуватимемось до ще одного
Сьогодні, 14:35
 0
Росіяни обстріляли Вовчанськ: є загиблий
Сьогодні, 14:11
 0
США не дадуть Україні далекобійні ракети, як це планує зробити Британія
Сьогодні, 13:45
 0
Чому волиняни відмовляються від ID-карток та ідентифікаційного коду
Сьогодні, 13:20
 0
Медіа
відео
1/8