В «Устилузі» чоловік намагався підкупити інспектора, аби потрапити за кордон

В «Устилузі» чоловік намагався підкупити інспектора, аби потрапити за кордон
Прикордонники Волинського загону задокументували факт надання подорожнім неправомірної вигоди.

Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.

Правопорушника учора ввечері затримали у пункті пропуску «Устилуг».

Чоловік слідував до Польщі легковим автомобілем. Як підтвердження права виїзду з України в умовах воєнного стану, 29-річний уродженець Вінниці надав документи для супроводу особи, яка потребує постійного стороннього догляду. Однак, як з'ясували прикордонники, нещодавно цю ж саму особу за кордон супроводжував інший чоловік призовного віку. Тому законних підстав виїхати з України у вінничанина не має.

Аби чоловіку не відмовили у пропуску через кордон, він запропонував інспектору прикордонного контролю неправомірну вигоду в розмірі 500 доларів США. Прикордонник від коштів відмовився та поінформував співробітників Нацполіції про виявлення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 369 ККУ «Пропозиція або надання неправомірної вигоди службовій особі».

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Теги: Устилуг, кордон, прикордонники
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