На Донеччині загинув Герой з Волині Віктор Мартинюк

Віктор Мартинюк.



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"Колектив КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Волинської обласної ради висловлює щирі співчуття Мартинюку Миколі - водію автотранспортних засобів (санітарного автомобіля) з приводу героїчної загибелі його сина, захисника України", - йдеться в повідомленні.



Молодший сержант Віктор Мартинюк, 1995 року народження, старший механік, водій, 1 гірсько-штурмового відділення, 3 гірсько-штурмового взводу, 3 гірсько-штурмової роти військової частини загинув внаслідок артилерійського обстрілу в районі населеного пункту Спірне Бахмутського району Донецької області.



"На жаль, словами важко загоїти в серці болючу рану втрати.

В цю гірку мить поділяємо горе Вашої сім’ї та разом з Вами схиляємо голову в глибокій скорботі", - наголошують медики.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Донеччині загинув воїн з ВолиніПро це повідомили на сторінці КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» у фейсбуці."Колектив КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Волинської обласної ради висловлює щирі співчуття- водію автотранспортних засобів (санітарного автомобіля) з приводу героїчної загибелі його сина, захисника України", - йдеться в повідомленні.Молодший сержант Віктор Мартинюк, 1995 року народження, старший механік, водій, 1 гірсько-штурмового відділення, 3 гірсько-штурмового взводу, 3 гірсько-штурмової роти військової частини загинув внаслідок артилерійського обстрілу в районі населеного пункту Спірне Бахмутського району Донецької області."На жаль, словами важко загоїти в серці болючу рану втрати.В цю гірку мить поділяємо горе Вашої сім’ї та разом з Вами схиляємо голову в глибокій скорботі", - наголошують медики.

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