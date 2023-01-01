У Міноборони оприлюднили нововведення щодо військово-лікарської комісії
Сьогодні, 15:12
У Міністерстві оборони анонсували, що проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) стане швидшим та зручнішим.
За даними заступниці міністра оборони Ганни Маляр, по-перше збільшується мережа ВЛК за рахунок їх додаткового розгортання у цивільних лікарнях, пише УНІАН.
Вона зазначила, що буде окреме фінансування оплати послуг медичних працівників, яких залучено до проведення медоглядів з метою оцінки ступеня придатності до військової служби.
Серед інших новацій:
впроваджуються е-черги запису на ВЛК, електронний документообіг між військовими частинами, ТЦК СП та закладами охорони здоров’я;
залучаються лікарні з системи Міноборони до роботи з ЕСОЗ. Ці лікарні матимуть доступ до анамнезу людини, зокрема в електронній медичній картці;
запроваджуються сучасні підходи до обслуговування під час проходження ВЛК (доступний і зручний сервіс);
створюється інформаційна підтримка (гаряча лінія) та впроваджуються інформаційні продукти, які допоможуть військовим отримати допомогу.
Маляр підкреслила, що ці зміни будуть запроваджуватися поступово. "Процес передбачає внесення змін до низки нормативно-правових актів, технічних розробок і тестувань ресурсів", - пояснила вона.
Нагадаємо, що на сайті Міноборони запрацював розділ для поранених військовослужбовців.
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За даними заступниці міністра оборони Ганни Маляр, по-перше збільшується мережа ВЛК за рахунок їх додаткового розгортання у цивільних лікарнях, пише УНІАН.
Вона зазначила, що буде окреме фінансування оплати послуг медичних працівників, яких залучено до проведення медоглядів з метою оцінки ступеня придатності до військової служби.
Серед інших новацій:
впроваджуються е-черги запису на ВЛК, електронний документообіг між військовими частинами, ТЦК СП та закладами охорони здоров’я;
залучаються лікарні з системи Міноборони до роботи з ЕСОЗ. Ці лікарні матимуть доступ до анамнезу людини, зокрема в електронній медичній картці;
запроваджуються сучасні підходи до обслуговування під час проходження ВЛК (доступний і зручний сервіс);
створюється інформаційна підтримка (гаряча лінія) та впроваджуються інформаційні продукти, які допоможуть військовим отримати допомогу.
Маляр підкреслила, що ці зміни будуть запроваджуватися поступово. "Процес передбачає внесення змін до низки нормативно-правових актів, технічних розробок і тестувань ресурсів", - пояснила вона.
Нагадаємо, що на сайті Міноборони запрацював розділ для поранених військовослужбовців.
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