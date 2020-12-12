На сайті Міноборони запрацював розділ для поранених військовослужбовців
Сьогодні, 14:00
На сайті Міноборони розмістили “Довідник військовослужбовця після поранення”.
Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
"Через вкладку «військовослужбовцям» здійснюється перехід на сайт ТУРБОТА. , проходження ВЛК, отримання виплат тощо. На сайті є «Довідник військовослужбовця після поранення», який можна завантажити", - йдеться в повідомленні.
Для максимального комфорту сайт містить зразки рапортів та покрокові інструкції отримання виплат, протезування, отримання статусу УБД, посвідчення особи з інвалідністю тощо.
Сервіс створений спільно Міноборони та ЗСУ.
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Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
"Через вкладку «військовослужбовцям» здійснюється перехід на сайт ТУРБОТА. , проходження ВЛК, отримання виплат тощо. На сайті є «Довідник військовослужбовця після поранення», який можна завантажити", - йдеться в повідомленні.
Для максимального комфорту сайт містить зразки рапортів та покрокові інструкції отримання виплат, протезування, отримання статусу УБД, посвідчення особи з інвалідністю тощо.
Сервіс створений спільно Міноборони та ЗСУ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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