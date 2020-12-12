На сайті Міноборони запрацював розділ для поранених військовослужбовців

На сайті Міноборони запрацював розділ для поранених військовослужбовців
На сайті Міноборони розмістили “Довідник військовослужбовця після поранення”.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"Через вкладку «військовослужбовцям» здійснюється перехід на сайт ТУРБОТА. , проходження ВЛК, отримання виплат тощо. На сайті є «Довідник військовослужбовця після поранення», який можна завантажити", - йдеться в повідомленні.

Для максимального комфорту сайт містить зразки рапортів та покрокові інструкції отримання виплат, протезування, отримання статусу УБД, посвідчення особи з інвалідністю тощо.

Сервіс створений спільно Міноборони та ЗСУ.
На сайті Міноборони запрацював розділ для поранених військовослужбовців
На сайті Міноборони запрацював розділ для поранених військовослужбовців
На сайті Міноборони запрацював розділ для поранених військовослужбовців

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Теги: Міноборони, сайт, військові, поранення
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