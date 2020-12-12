На сайті Міноборони запрацював розділ для поранених військовослужбовців





Про це Ганна Маляр.



"Через вкладку «військовослужбовцям» здійснюється перехід на сайт ТУРБОТА. , проходження ВЛК, отримання виплат тощо. На сайті є «Довідник військовослужбовця після поранення», який можна завантажити", - йдеться в повідомленні.



Для максимального комфорту сайт містить зразки рапортів та покрокові інструкції отримання виплат, протезування, отримання статусу УБД, посвідчення особи з інвалідністю тощо.



Сервіс створений спільно Міноборони та ЗСУ.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На сайті Міноборони розмістили “Довідник військовослужбовця після поранення”.Про це повідомила заступниця міністра оборони"Через вкладку «військовослужбовцям» здійснюється перехід на сайт ТУРБОТА. , проходження ВЛК, отримання виплат тощо. На сайті є «Довідник військовослужбовця після поранення», який можна завантажити", - йдеться в повідомленні.Для максимального комфорту сайт містить зразки рапортів та покрокові інструкції отримання виплат, протезування, отримання статусу УБД, посвідчення особи з інвалідністю тощо.Сервіс створений спільно Міноборони та ЗСУ.

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