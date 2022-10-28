На Львівщині волинянка потрапила у ДТП: травмувалися четверо людей, серед яких – немовля

У Радехові внаслідок автозіткнення травмовані четверо осіб, серед яких неповнолітній та немовля – поліцейські встановлюють обставини події.Про це повідомили у пресслужбі поліції Львівщини.Дорожньо-транспортна пригода сталася 7 травня, близько 16.30, на вулиці Мишуги у місті Радехів Червоноградського району.Як попередньо встановили правоохоронці, відбулося зіткнення автомобілів «Audi Q5», яким керувала 43-річна жителька Волинської області, та «Skoda Fabia», яким керував 30-річний мешканець Радехова.Внаслідок ДТП отримали тілесні ушкодження та були доставлені до медичних закладів водій «Skoda Fabia» та троє його пасажирів: 25-річна жінка, 17-річний юнак та двомісячний хлопчик, усі – мешканці Радехова.За фактом слідчі відділення поліції №1 Червоноградського районного відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.Правоохоронці встановлюють обставини події.