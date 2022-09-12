Довічне ув’язнення загрожує 59 депутатам російської держдуми, які голосували за визнання «л/днр», – СБУ





Про це



Служба безпеки зібрала беззаперечні докази на ще 59 депутатів державної думи рф, які сприяли розв’язанню повномасштабної війни проти України.



15 лютого минулого року вони проголосували за постанову про звернення до президента рф з проханням визнати «незалежність» тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей.

На підставі депутатського звернення 21 лютого очільник кремля підписав відповідні укази.



Уже наступного дня російські депутати підтримали ратифікацію «договору про дружбу, співробітництво та взаємодопомогу» між країною-агресором і терористичними організаціями «л/днр».



Після цього ватажки терористів «офіційно» звернулися до російського президента з проханням надати їм військову допомогу у відбитті надуманої ними «агресії».



Відтак 24 лютого росія розпочала повномасштабну війну проти України.



Тим самим російські депутати сприяли реалізації кремлівського плану щодо спроб захоплення нашої держави.



На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозру за ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України).



Наразі Служба безпеки завершила досудове розслідування та передала до суду обвинувальні акти.



Зловмисникам загрожує до 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.



Тривають комплексні заходи для притягнення винних до відповідальності за злочини проти України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За матеріалами СБУ довічне ув’язнення загрожує ще 59 депутатам російської держдуми, які голосували за визнання «л/днр».Про це повідомили у пресслужбі СБУ.Служба безпеки зібрала беззаперечні докази на ще 59 депутатів державної думи рф, які сприяли розв’язанню повномасштабної війни проти України.15 лютого минулого року вони проголосували за постанову про звернення до президента рф з проханням визнати «незалежність» тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей.На підставі депутатського звернення 21 лютого очільник кремля підписав відповідні укази.Уже наступного дня російські депутати підтримали ратифікацію «договору про дружбу, співробітництво та взаємодопомогу» між країною-агресором і терористичними організаціями «л/днр».Після цього ватажки терористів «офіційно» звернулися до російського президента з проханням надати їм військову допомогу у відбитті надуманої ними «агресії».Відтак 24 лютого росія розпочала повномасштабну війну проти України.Тим самим російські депутати сприяли реалізації кремлівського плану щодо спроб захоплення нашої держави.На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозру за ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України).Наразі Служба безпеки завершила досудове розслідування та передала до суду обвинувальні акти.Зловмисникам загрожує до 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.Тривають комплексні заходи для притягнення винних до відповідальності за злочини проти України.

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